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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211123/adygeya-1760404283.html
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда - РИА Новости, 23.11.2021
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:26
2021-11-23T18:27
общество
теучежский район
совет федерации рф
мурат кумпилов
хорошие новости
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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Сегодня с большой радостью выполнил приятную миссию – восьмикласснице СОШ №1 аула Понежукай Теучежского района Марианне Хахузоковой вручил памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" и от имени председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой. Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестёр из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок", – написал Кумпилов в своём аккаунте в Instagram.Глава республики отметил, что Марианна Хахузокова - первая в Адыгее, получившая медаль Совфеда."Считаю, что воспитание достойной личности, как в многодетной семье Хахузоковых, должно служить примером для жителей республики", - добавил Кумпилов.
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общество, теучежский район, совет федерации рф, мурат кумпилов
18:26 23.11.2021 (обновлено: 18:27 23.11.2021)
 
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда

Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили памятной медалью Совфеда

© Фото : официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил восьмикласснице Марианне Хахузоковой медаль Совфеда за спасение детей при пожаре
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил восьмикласснице Марианне Хахузоковой медаль Совфеда за спасение детей при пожаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Сегодня с большой радостью выполнил приятную миссию – восьмикласснице СОШ №1 аула Понежукай Теучежского района Марианне Хахузоковой вручил памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" и от имени председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой. Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестёр из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок", – написал Кумпилов в своём аккаунте в Instagram.
Глава республики отметил, что Марианна Хахузокова - первая в Адыгее, получившая медаль Совфеда.
"Считаю, что воспитание достойной личности, как в многодетной семье Хахузоковых, должно служить примером для жителей республики", - добавил Кумпилов.
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Хорошие новостиОбществоТеучежский районСовет Федерации РФМурат Кумпилов
 
 
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