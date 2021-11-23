https://ria.ru/20211123/adygeya-1760404283.html
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда - РИА Новости, 23.11.2021
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:26
2021-11-23T18:26
2021-11-23T18:27
общество
теучежский район
совет федерации рф
мурат кумпилов
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760403708_0:122:3094:1862_1920x0_80_0_0_7e839377e49e8504fca6f64c3e8f10db.jpg
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Школьницу из Адыгеи, спасшую сестёр из пожара, наградили памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Сегодня с большой радостью выполнил приятную миссию – восьмикласснице СОШ №1 аула Понежукай Теучежского района Марианне Хахузоковой вручил памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" и от имени председателя СФ Валентины Ивановны Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой. Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестёр из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок", – написал Кумпилов в своём аккаунте в Instagram.Глава республики отметил, что Марианна Хахузокова - первая в Адыгее, получившая медаль Совфеда."Считаю, что воспитание достойной личности, как в многодетной семье Хахузоковых, должно служить примером для жителей республики", - добавил Кумпилов.
https://ria.ru/20211118/posmertno-1759721425.html
теучежский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760403708_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_36f47de9fbf39c7b6c6ab9a2e644938a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, теучежский район, совет федерации рф, мурат кумпилов
18:26 23.11.2021 (обновлено: 18:27 23.11.2021)
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили медалью Совфеда
Школьницу из Адыгеи, спасшую сестер из пожара, наградили памятной медалью Совфеда