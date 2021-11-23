https://ria.ru/20211123/abyzov-1760423947.html
Соседка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры
Соседка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры - РИА Новости, 23.11.2021
Соседка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры
Женщина подала в Гагаринский суд Москвы иск к экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову о возмещении более 1 миллиона рублей за залив квартиры на... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:35
2021-11-23T20:35
2021-11-23T20:36
происшествия
москва
михаил абызов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Женщина подала в Гагаринский суд Москвы иск к экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову о возмещении более 1 миллиона рублей за залив квартиры на юго-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В иске Поддубная Татьяна Александровна просит возместить вред, причиненный в ходе ремонтных работ квартиры, и взыскать с Абызова Михаила Анатольевича 1 миллион рублей и госпошлину в размере 13,2 тысячи рублей", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что речь идёт о заливе квартиры, рассмотрение иска назначено на 10 декабря.Экс-министр находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
https://ria.ru/20210908/sud-1749238127.html
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происшествия, москва, михаил абызов
20:35 23.11.2021 (обновлено: 20:36 23.11.2021)
Соседка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры
Соседка подала иск к Абызову на миллион рублей за залив квартиры на юго-западе Москвы