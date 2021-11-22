В Ереване оценили возможность трехсторонней встречи с участием Баку
В Ереване заявили, что рассматриваются различные предложения о встречах с участием Баку
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя появившуюся в армянском сегменте соцсетей информацию о возможной трехсторонней встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана, заявил, что рассматриваются различные предложения о встречах в различных форматах, если будет принято конкретное решение, то информация об этом будет обнародована в должные сроки.
Армянские Telegram-каналы ранее сообщили, что трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева якобы пройдет 26 ноября в Сочи.
"Рассматриваются различные предложения о проведении встреч в различных форматах, и когда будет достигнута какая-либо договоренность по срокам, месту и формату, мы заблаговременно в разумные сроки проинформируем об этом", - сказал Унанян РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи.
Ранее в ЕС сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". В субботу пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил готовность армянской стороны участвовать во встрече глав Армении и Азербайджана.
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Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.