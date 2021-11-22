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В Ереване оценили возможность трехсторонней встречи с участием Баку
В Ереване оценили возможность трехсторонней встречи с участием Баку - РИА Новости, 22.11.2021
В Ереване оценили возможность трехсторонней встречи с участием Баку
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя появившуюся в армянском сегменте соцсетей информацию о возможной трехсторонней встрече лидеров Армении, РФ... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:47
2021-11-22T18:47
в мире
армения
москва
владимир путин
ильхам алиев
мид армении
евросовет
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя появившуюся в армянском сегменте соцсетей информацию о возможной трехсторонней встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана, заявил, что рассматриваются различные предложения о встречах в различных форматах, если будет принято конкретное решение, то информация об этом будет обнародована в должные сроки.Армянские Telegram-каналы ранее сообщили, что трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева якобы пройдет 26 ноября в Сочи."Рассматриваются различные предложения о проведении встреч в различных форматах, и когда будет достигнута какая-либо договоренность по срокам, месту и формату, мы заблаговременно в разумные сроки проинформируем об этом", - сказал Унанян РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи.Ранее в ЕС сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". В субботу пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил готовность армянской стороны участвовать во встрече глав Армении и Азербайджана.Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
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в мире, армения, москва, владимир путин, ильхам алиев, мид армении, евросовет, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия
18:47 22.11.2021
 
В Ереване оценили возможность трехсторонней встречи с участием Баку

В Ереване заявили, что рассматриваются различные предложения о встречах с участием Баку

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
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ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя появившуюся в армянском сегменте соцсетей информацию о возможной трехсторонней встрече лидеров Армении, РФ и Азербайджана, заявил, что рассматриваются различные предложения о встречах в различных форматах, если будет принято конкретное решение, то информация об этом будет обнародована в должные сроки.
Армянские Telegram-каналы ранее сообщили, что трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева якобы пройдет 26 ноября в Сочи.
"Рассматриваются различные предложения о проведении встреч в различных форматах, и когда будет достигнута какая-либо договоренность по срокам, месту и формату, мы заблаговременно в разумные сроки проинформируем об этом", - сказал Унанян РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи.
Ранее в ЕС сообщили, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". В субботу пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил готовность армянской стороны участвовать во встрече глав Армении и Азербайджана.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Шестнадцатого ноября Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Бои на границе Армении и Азербайджана
16 ноября, 19:48Инфографика
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
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В миреАрменияМоскваВладимир ПутинИльхам АлиевМИД АрменииЕвросоветМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянРоссия
 
 
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