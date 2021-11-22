https://ria.ru/20211122/viskonsin-1760260953.html

Протаранивший парад в Висконсине действовал один, считает полиция

Протаранивший парад в Висконсине действовал один, считает полиция - РИА Новости, 22.11.2021

Протаранивший парад в Висконсине действовал один, считает полиция

Американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист, протаранивший рождественский парад в городе в городе Уокешо, действовал в одиночку,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:17

2021-11-22T23:17

2021-11-22T23:25

в мире

сша

висконсин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760113416_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_70d497885ce9dc0eac992d0382df9299.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист, протаранивший рождественский парад в городе в городе Уокешо, действовал в одиночку, сообщил шеф городской полиции Дэн Томпсон.Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии."Подозреваемый был взят под стражу недалеко от места происшествия. Мы уверены, что он действовал в одиночку", - сказал Томпсон на пресс-конференции.Полицейские исключили версию теракта и опровергли слухи о том, что подозреваемый – 39-летний Даррел Брукс – врезался в участников праздничного шествия, уходя от погони."Я хотел бы развеять некоторые слухи. Не было никакого преследования, которое бы предшествовало этому инциденту. Это не террористический акт", - сказал Томпсон.Он добавил, что по автомобилю открыл огонь один из полицейских, но вскоре прекратил стрельбу, чтобы не ранить прохожих. Брукс при задержании не пострадал, ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.

https://ria.ru/20211122/viskonsin-1760111439.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, висконсин