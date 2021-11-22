Протаранивший парад в Висконсине действовал один, считает полиция

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист, протаранивший рождественский парад в городе в городе Уокешо, действовал в одиночку, сообщил шеф городской полиции Дэн Томпсон.Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии."Подозреваемый был взят под стражу недалеко от места происшествия. Мы уверены, что он действовал в одиночку", - сказал Томпсон на пресс-конференции.Полицейские исключили версию теракта и опровергли слухи о том, что подозреваемый – 39-летний Даррел Брукс – врезался в участников праздничного шествия, уходя от погони."Я хотел бы развеять некоторые слухи. Не было никакого преследования, которое бы предшествовало этому инциденту. Это не террористический акт", - сказал Томпсон.Он добавил, что по автомобилю открыл огонь один из полицейских, но вскоре прекратил стрельбу, чтобы не ранить прохожих. Брукс при задержании не пострадал, ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости.Американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист, протаранивший рождественский парад в городе в городе Уокешо, действовал в одиночку, сообщил шеф городской полиции Дэн Томпсон.
Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии.
"Подозреваемый был взят под стражу недалеко от места происшествия. Мы уверены, что он действовал в одиночку", - сказал Томпсон на пресс-конференции.
Полицейские исключили версию теракта и опровергли слухи о том, что подозреваемый – 39-летний Даррел Брукс – врезался в участников праздничного шествия, уходя от погони.
"Я хотел бы развеять некоторые слухи. Не было никакого преследования, которое бы предшествовало этому инциденту. Это не террористический акт", - сказал Томпсон.
Он добавил, что по автомобилю открыл огонь один из полицейских, но вскоре прекратил стрельбу, чтобы не ранить прохожих. Брукс при задержании не пострадал, ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.