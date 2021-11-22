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В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу
В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу - РИА Новости, 22.11.2021
В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу
Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин),... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:22
2021-11-22T05:22
2021-11-22T09:27
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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин), рассказали в местной полиции.Ранее сообщалось об одном погибшем и двадцати пострадавших.Другой представитель местных властей уточнил, что среди травмированных 11 взрослых и 12 детей, их доставили в больницы.После наезда полицейский открыл огонь по машине, водитель, предположительно, в ответ не стрелял, при этом никто не пострадал. Сейчас ситуация находится под контролем, заверили в администрации города. Задержан один человек, "представляющий интерес".Пока не известно, связано ли происшествие с терроризмом.
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в мире, висконсин
05:22 22.11.2021 (обновлено: 09:27 22.11.2021)
В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу
В американском штате Висконсин увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости.
Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин
), рассказали в местной полиции.
Ранее сообщалось об одном погибшем и двадцати пострадавших.
"Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети... Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", — сказал глава полиции Уокеши Дэниел Томпсон. Трансляция его выступления велась на странице города в Facebook.
Другой представитель местных властей уточнил, что среди травмированных 11 взрослых и 12 детей, их доставили в больницы.
После наезда полицейский открыл огонь по машине, водитель, предположительно, в ответ не стрелял, при этом никто не пострадал. Сейчас ситуация находится под контролем, заверили в администрации города. Задержан один человек, "представляющий интерес".
Пока не известно, связано ли происшествие с терроризмом.