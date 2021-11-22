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В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу

В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу - РИА Новости, 22.11.2021

В Висконсине увеличилось число жертв при наезде водителя на толпу

Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин),... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T05:22

2021-11-22T05:22

2021-11-22T09:27

в мире

висконсин

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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин), рассказали в местной полиции.Ранее сообщалось об одном погибшем и двадцати пострадавших.Другой представитель местных властей уточнил, что среди травмированных 11 взрослых и 12 детей, их доставили в больницы.После наезда полицейский открыл огонь по машине, водитель, предположительно, в ответ не стрелял, при этом никто не пострадал. Сейчас ситуация находится под контролем, заверили в администрации города. Задержан один человек, "представляющий интерес".Пока не известно, связано ли происшествие с терроризмом.

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, висконсин