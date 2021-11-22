https://ria.ru/20211122/veterany-1760154909.html

"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов

"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов - РИА Новости, 22.11.2021

"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов

Международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны планируют запустить в 2022 году, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:03

2021-11-22T13:03

2021-11-22T13:03

общество

госдума рф

ольга амельченкова

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волонтеры победы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны планируют запустить в 2022 году, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в удобном формате, рассказала зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова."К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше и больше. Поэтому сегодня я хотела бы анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказала Амельченкова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что разные организации "на протяжении многих лет собирали воспоминания свидетелей, ветеранов Великой Отечественной войны"."Только в нашем движении хранится более 10 тысяч таких видеовоспоминаний. Но, к сожалению, нет единого ресурса, куда можно обратиться и в удобном формате использовать видеовоспоминания, например, при составлении уроков в школе. Кроме того, у нас очень мало свидетельств и воспоминаний тех людей, которые в настоящий момент проживают на территории других государств, и как нам кажется, как раз именно этой части нам не хватает, и это обязательно нужно успеть записать. Мы предлагаем объединить усилия и создать международный архив. Сам портал начнет действовать со следующего года", - сообщила Амельченкова.

https://ria.ru/20211117/veteran-1759462015.html

https://ria.ru/20211111/veeteran-1758503178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, ольга амельченкова, россия, волонтеры победы