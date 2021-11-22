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"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов
"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов - РИА Новости, 22.11.2021
"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов
Международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны планируют запустить в 2022 году, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:03
2021-11-22T13:03
общество
госдума рф
ольга амельченкова
россия
волонтеры победы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны планируют запустить в 2022 году, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в удобном формате, рассказала зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова."К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше и больше. Поэтому сегодня я хотела бы анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказала Амельченкова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что разные организации "на протяжении многих лет собирали воспоминания свидетелей, ветеранов Великой Отечественной войны"."Только в нашем движении хранится более 10 тысяч таких видеовоспоминаний. Но, к сожалению, нет единого ресурса, куда можно обратиться и в удобном формате использовать видеовоспоминания, например, при составлении уроков в школе. Кроме того, у нас очень мало свидетельств и воспоминаний тех людей, которые в настоящий момент проживают на территории других государств, и как нам кажется, как раз именно этой части нам не хватает, и это обязательно нужно успеть записать. Мы предлагаем объединить усилия и создать международный архив. Сам портал начнет действовать со следующего года", - сообщила Амельченкова.
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общество, госдума рф, ольга амельченкова, россия, волонтеры победы
13:03 22.11.2021
 
"Волонтеры Победы" предложили создать видеоархив воспоминаний ветеранов

"Волонтеры Победы" выступили за создание международного видеоархива воспоминаний ветеранов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВетераны на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Ветераны на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны планируют запустить в 2022 году, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в удобном формате, рассказала зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше и больше. Поэтому сегодня я хотела бы анонсировать запуск проекта по созданию международного видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сказала Амельченкова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она отметила, что разные организации "на протяжении многих лет собирали воспоминания свидетелей, ветеранов Великой Отечественной войны".
"Только в нашем движении хранится более 10 тысяч таких видеовоспоминаний. Но, к сожалению, нет единого ресурса, куда можно обратиться и в удобном формате использовать видеовоспоминания, например, при составлении уроков в школе. Кроме того, у нас очень мало свидетельств и воспоминаний тех людей, которые в настоящий момент проживают на территории других государств, и как нам кажется, как раз именно этой части нам не хватает, и это обязательно нужно успеть записать. Мы предлагаем объединить усилия и создать международный архив. Сам портал начнет действовать со следующего года", - сообщила Амельченкова.
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