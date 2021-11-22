https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760141540.html

Россия доставила в Шри-Ланку партию "Спутника V" в качестве гумпомощи

Россия доставила в Шри-Ланку партию "Спутника V" в качестве гумпомощи - РИА Новости, 22.11.2021

Россия доставила в Шри-Ланку партию "Спутника V" в качестве гумпомощи

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку, самолетом из Москвы в Коломбо в качестве гуманитарной помощи также... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:09

2021-11-22T12:09

2021-11-22T12:15

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку, самолетом из Москвы в Коломбо в качестве гуманитарной помощи также доставлена партия вакцины "Спутник V", говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.Ранее сообщалось, что Патрушев в понедельник на Шри-Ланке проведет российско-ланкийские консультации по безопасности."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка. Самолетом, на котором прибыл Патрушев, из Москвы в Коломбо также доставлена партия вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760101351.html

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в мире, шри-ланка, коломбо, россия