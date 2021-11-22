https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760101351.html

Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса

Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса - РИА Новости, 22.11.2021

Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса

Изобретение вакцины от COVID-19 действием в 5-10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:24

2021-11-22T03:24

2021-11-22T03:24

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Изобретение вакцины от COVID-19 действием в 5-10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Понимаете, все очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия "Спутник V" против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки для создания вакцины от коронавируса, которую можно будет колоть не раз в полгода, а раз в пять или десять лет.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760031354.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии