https://ria.ru/20211122/ubiystvo-1760138869.html

Жителя Марий Эл заподозрили в убийстве младенца

Жителя Марий Эл заподозрили в убийстве младенца - РИА Новости, 22.11.2021

Жителя Марий Эл заподозрили в убийстве младенца

Житель Марий Эл подозревается в убийстве 10-месячного младенца, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:59

2021-11-22T11:59

2021-11-22T11:59

происшествия

медведевский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Житель Марий Эл подозревается в убийстве 10-месячного младенца, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Тело 10-месячного мальчика было обнаружено в Медведевском районе в ночь на 21 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."Сотрудникам следственного управления СК РФ по Марий Эл совместно с сотрудниками полиции удалось установить 49-летнего подозреваемого. По предварительным данным, родители ребенка оставили малыша с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений младенец скончался", - говорится в сообщении.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211119/ubiystvo-1759865231.html

медведевский район

россия

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происшествия, медведевский район, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия