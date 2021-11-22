https://ria.ru/20211122/trailer-1759650496.html
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде - РИА Новости, 22.11.2021
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде
На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid". РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:32
2021-11-22T00:32
2021-11-22T00:32
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid". Серия будет посвящена пандемии коронавируса. Ожидается, что в ней расскажут о том, что стало и как изменились дети, пережившие ее. В трейлере также появляются повзрослевшие Стэн и Кайл. Теперь они не маленькие мальчики, а мужчины. Премьера "South Park: Post Covid" состоится 25 ноября на Paramount+.Этот эпизод станет первым с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года. Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.
https://ria.ru/20211105/simpsons-1757591888.html
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новости культуры, кино и сериалы
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде
В первом трейлере нового эпизода "Южного парка" показано, как Стэн и Кайл стали взрослыми
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid".
Серия будет посвящена пандемии коронавируса. Ожидается, что в ней расскажут о том, что стало и как изменились дети, пережившие ее. В трейлере также появляются повзрослевшие Стэн и Кайл. Теперь они не маленькие мальчики, а мужчины.
Премьера "South Park: Post Covid" состоится 25 ноября на Paramount+.
Этот эпизод станет первым с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили
контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года.
Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.