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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде - РИА Новости, 22.11.2021
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде
На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid". РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:32
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid". Серия будет посвящена пандемии коронавируса. Ожидается, что в ней расскажут о том, что стало и как изменились дети, пережившие ее. В трейлере также появляются повзрослевшие Стэн и Кайл. Теперь они не маленькие мальчики, а мужчины. Премьера "South Park: Post Covid" состоится 25 ноября на Paramount+.Этот эпизод станет первым с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года. Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.
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новости культуры, кино и сериалы
00:32 22.11.2021
 
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде "Южного парка" о ковиде

В первом трейлере нового эпизода "Южного парка" показано, как Стэн и Кайл стали взрослыми

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid".
Серия будет посвящена пандемии коронавируса. Ожидается, что в ней расскажут о том, что стало и как изменились дети, пережившие ее. В трейлере также появляются повзрослевшие Стэн и Кайл. Теперь они не маленькие мальчики, а мужчины.
Премьера "South Park: Post Covid" состоится 25 ноября на Paramount+.
Этот эпизод станет первым с тех пор, как в августе шоураннеры "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт на создание шести новых сезонов мультипликационного ситкома, а также 14 дополнительных фильмов до 2027 года.
Сериал "Южный парк" вышел в 1997 году. В нем рассказывают о четырех мальчиках из небольшого города в Колорадо, которые постоянно разбираются с разными актуальными проблемами. В разные года на шоу поднимали такие темы, как СПИД, наркотики, однополые браки, популярность игры World of Warcraft и многое другое.
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