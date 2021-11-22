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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211122/temrezov-1760115797.html
В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез
В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез - РИА Новости, 22.11.2021
В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез
В Карачаево-Черкесии с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги "Черкесск-Хабез" - одной из основных региональных артерий, сообщил в соцсетях глава... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:53
2021-11-22T09:53
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги "Черкесск-Хабез" - одной из основных региональных артерий, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.В настоящее время ведется реконструкция двух участков между аулами Зеюко и Хабез общей протяженностью 5 километров, проводятся работы по капремонту участка дороги в аул Хабез протяженностью 2,1 километров и практически завершен ремонт 2,35 километров участка от аула Жако в сторону федеральной трассы А-156."Всего до 2021 года мы уже отремонтировали 12,8 километров дороги "Черкесск – Хабез". В дальнейшем планируется приводить автомобильную дорогу в нормативное и техническое состояние ежегодно по 5 километров до 2024 года. Таким образом, дорога на всей ее протяженности будет комфорта и безопасна для автомобилистов", - написал Темрезов.Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в Карачаево-Черкесии по нацпроекту БКД с 2019 по 2021 годы отремонтировано более 100 километров дорог.
https://ria.ru/20211118/dorogi-1759594103.html
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общество, рашид темрезов
09:53 22.11.2021
 

В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПоселок Теберда в Карачаево-Черкесской Республике
Поселок Теберда в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги "Черкесск-Хабез" - одной из основных региональных артерий, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
В настоящее время ведется реконструкция двух участков между аулами Зеюко и Хабез общей протяженностью 5 километров, проводятся работы по капремонту участка дороги в аул Хабез протяженностью 2,1 километров и практически завершен ремонт 2,35 километров участка от аула Жако в сторону федеральной трассы А-156.
"Всего до 2021 года мы уже отремонтировали 12,8 километров дороги "Черкесск – Хабез". В дальнейшем планируется приводить автомобильную дорогу в нормативное и техническое состояние ежегодно по 5 километров до 2024 года. Таким образом, дорога на всей ее протяженности будет комфорта и безопасна для автомобилистов", - написал Темрезов.
Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в Карачаево-Черкесии по нацпроекту БКД с 2019 по 2021 годы отремонтировано более 100 километров дорог.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 11:25Карачаево-Черкесская Республика
КЧР за три года отремонтирует 100 километров дорог
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид Темрезов
 
 
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