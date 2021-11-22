https://ria.ru/20211122/temrezov-1760115797.html

В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез

В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез - РИА Новости, 22.11.2021

В КЧР с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги Черкесск-Хабез

В Карачаево-Черкесии с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги "Черкесск-Хабез" - одной из основных региональных артерий, сообщил в соцсетях глава... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:53

2021-11-22T09:53

2021-11-22T09:53

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 2022 до 2024 годы отремонтируют 15 километров дороги "Черкесск-Хабез" - одной из основных региональных артерий, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.В настоящее время ведется реконструкция двух участков между аулами Зеюко и Хабез общей протяженностью 5 километров, проводятся работы по капремонту участка дороги в аул Хабез протяженностью 2,1 километров и практически завершен ремонт 2,35 километров участка от аула Жако в сторону федеральной трассы А-156."Всего до 2021 года мы уже отремонтировали 12,8 километров дороги "Черкесск – Хабез". В дальнейшем планируется приводить автомобильную дорогу в нормативное и техническое состояние ежегодно по 5 километров до 2024 года. Таким образом, дорога на всей ее протяженности будет комфорта и безопасна для автомобилистов", - написал Темрезов.Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в Карачаево-Черкесии по нацпроекту БКД с 2019 по 2021 годы отремонтировано более 100 километров дорог.

https://ria.ru/20211118/dorogi-1759594103.html

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общество, рашид темрезов