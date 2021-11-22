https://ria.ru/20211122/ssha-1760202292.html

СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США

СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США - РИА Новости, 22.11.2021

СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США

Подозреваемый в наезде на толпу в американском штате Висконсин, вероятно, пытался бежать с другого места преступления, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:33

2021-11-22T16:33

2021-11-22T16:52

в мире

сша

висконсин

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в американском штате Висконсин, вероятно, пытался бежать с другого места преступления, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы правоохранителей."Следователи считают, что "водитель мог пытаться бежать после совершенного ранее преступления", - говорится в сообщении телеканала.По предварительным оценкам следователей, основанных на показаниях и видео с места происшествия, водитель совершил наезд непреднамеренно, он ехал быстро, чтобы скрыться с другого места преступления, рассказали телеканалу несколько источников.Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил телеканалу, что в машине мог находиться еще один человек. Данная информация пока не подтверждена, полиция проверяет ее."Полиция задержала одного человека и еще один на свободе", - приводит телеканал отрывок из документов.В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Полиция сообщила, что в результате наезда пять человек погибли, свыше 40 пострадали. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.

https://ria.ru/20211122/parad-1760111207.html

сша

висконсин

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в мире, сша, висконсин