Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/ssha-1760202292.html
СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США
СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США - РИА Новости, 22.11.2021
СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США
Подозреваемый в наезде на толпу в американском штате Висконсин, вероятно, пытался бежать с другого места преступления, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:33
2021-11-22T16:52
в мире
сша
висконсин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760113416_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_70d497885ce9dc0eac992d0382df9299.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в американском штате Висконсин, вероятно, пытался бежать с другого места преступления, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы правоохранителей."Следователи считают, что "водитель мог пытаться бежать после совершенного ранее преступления", - говорится в сообщении телеканала.По предварительным оценкам следователей, основанных на показаниях и видео с места происшествия, водитель совершил наезд непреднамеренно, он ехал быстро, чтобы скрыться с другого места преступления, рассказали телеканалу несколько источников.Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил телеканалу, что в машине мог находиться еще один человек. Данная информация пока не подтверждена, полиция проверяет ее."Полиция задержала одного человека и еще один на свободе", - приводит телеканал отрывок из документов.В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Полиция сообщила, что в результате наезда пять человек погибли, свыше 40 пострадали. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
https://ria.ru/20211122/parad-1760111207.html
сша
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760113416_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_5c140a4b1537fa73654353c2ed6995ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, висконсин
16:33 22.11.2021 (обновлено: 16:52 22.11.2021)
 
СМИ назвали возможную причину наезда автомобиля на толпу в США

ABC News: подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине мог бежать с другого преступления

© AP Photo / Jeffrey PhelpsНа месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в американском штате Висконсин, вероятно, пытался бежать с другого места преступления, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы правоохранителей.
"Следователи считают, что "водитель мог пытаться бежать после совершенного ранее преступления", - говорится в сообщении телеканала.
По предварительным оценкам следователей, основанных на показаниях и видео с места происшествия, водитель совершил наезд непреднамеренно, он ехал быстро, чтобы скрыться с другого места преступления, рассказали телеканалу несколько источников.
Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил телеканалу, что в машине мог находиться еще один человек. Данная информация пока не подтверждена, полиция проверяет ее.
"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу
© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

 Полицейский на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
© REUTERS / JESUS OCHOA

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
© REUTERS / JESUS OCHOA

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

Сотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

Сотрудники полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© REUTERS / Daniel Steinle

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
"Полиция задержала одного человека и еще один на свободе", - приводит телеканал отрывок из документов.
В воскресенье в городе Уокешо автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. Полиция сообщила, что в результате наезда пять человек погибли, свыше 40 пострадали. Правоохранители задержали "человека, представляющего интерес" для расследования дела и обнаружили внедорожник, который, как считается, сбил людей.
Сотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 09:09
Полиция уточнила число погибших при наезде автомобиля на парад в США
 
В миреСШАВисконсин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус