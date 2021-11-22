https://ria.ru/20211122/ssha-1760100947.html
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу - РИА Новости, 22.11.2021
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
Водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, есть данные о пострадавших, были слышны выстрелы, сообщают... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:13
2021-11-22T03:13
2021-11-22T09:26
в мире
висконсин
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, есть данные о пострадавших, были слышны выстрелы, сообщают местные СМИ.По данным Milwaukee Journal Sentinel, "автомобиль въехал в рождественский парад в Уокеше вечером в воскресенье, много пострадавших". Со ссылкой на свидетелей сообщается, что парад близился к завершению, когда в сторону последних участников на полной скорости мчался внедорожник."Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", - цитирует портал очевидца.В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на доступных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, с места происшествия красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки.
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в мире, висконсин
03:13 22.11.2021 (обновлено: 09:26 22.11.2021)
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
Milwaukee Journal Sentinel: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу