https://ria.ru/20211122/ssha-1760100947.html

СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу

СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу - РИА Новости, 22.11.2021

СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу

Водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, есть данные о пострадавших, были слышны выстрелы, сообщают... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:13

2021-11-22T03:13

2021-11-22T09:26

в мире

висконсин

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, есть данные о пострадавших, были слышны выстрелы, сообщают местные СМИ.По данным Milwaukee Journal Sentinel, "автомобиль въехал в рождественский парад в Уокеше вечером в воскресенье, много пострадавших". Со ссылкой на свидетелей сообщается, что парад близился к завершению, когда в сторону последних участников на полной скорости мчался внедорожник."Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", - цитирует портал очевидца.В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на доступных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, с места происшествия красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки.

https://ria.ru/20211008/ubiystvo-1753637652.html

висконсин

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в мире, висконсин