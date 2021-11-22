https://ria.ru/20211122/sobaka-1760217756.html

В Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы

В Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы - РИА Новости, 22.11.2021

В Новосибирске впервые в мире установили собаке протезы на все лапы

Новосибирские хирурги-ветеринары впервые в мире установили протезы лишившейся всех четырех лап бездомной собаке из Краснодара, теперь она учится ходить заново,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:46

2021-11-22T18:00

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НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Новосибирские хирурги-ветеринары впервые в мире установили протезы лишившейся всех четырех лап бездомной собаке из Краснодара, теперь она учится ходить заново, рассказал РИА Новости врач клиники "Бэст" Сергей Горшков.Дворняжку Монику зимой прошлого года нашли в лесу с отрубленными лапами. В местных ветеринарных клиниках волонтерам предложили усыпить собаку, но они решили бороться за ее жизнь и связались с новосибирской клиникой, где уже делали подобные операции кошкам. Ампутированные лапы собаки к этому времени зажили, однако она могла лишь ползать."Мы были первыми, кто сделал такие операции кошкам, но собаке это сделать в десять раз сложней, потому что собака тяжелее (около 17 килограммов) и к тому же у нее нестандартные размеры - это полутакса с кривыми лапками, и как установить ей протезы, сначала было непонятно. Они сделали томографию, прислали мне, и я сказал, что можно попробовать, но успех неочевиден", - рассказал Горшков.В итоге для собаки c помощью специальной программы на компьютере разработали индивидуальные протезы и затем напечатали их на 3D-принтере и обработали специальным покрытием, которое позволяет "прирастить" кость к протезу без отторжения. Сами бионические протезы выполнены в виде пористой сетчатой структуры из сплава титан-никель-ванадий.По словам хирурга, сначала собаке удалось поставить протез только на одну лапу, а три других протеза не подошли. Их пришлось переделывать. А две недели назад была успешно выполнена вторая операция."Собака на третий день уже начала вставать, передвигаться. Сейчас она может двигаться, хотя, конечно, не очень уверенно. Может походить из кабинета в кабинет. Недель шесть она точно побудет в клинике, а потом ее заберут кураторы, она поедет в Лондон", - рассказал Горшков.Он добавил, что лапы после операции успешно заживают и собака, скорее всего, через какое-то время адаптируется к протезам.

https://ria.ru/20200826/sergey-gorshkov--khirurg-kotoryy-stavit-zhivotnykh-na-3d-protezy-1576327376.html

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3D-протезы для собак: ветеринары внедряют новые технологии Новосибирские врачи запатентовали уникальную технологию протезирования ампутированных конечностей у животных. Главная особенность – создание пористого импланта из титана, напечатанного на 3D-принтере. Первые операции выполнялись кошкам. Сейчас помощь расширилась, и в клинику привозят собак. Технология предусматривает внутренний и внешний протез. Первый – из металла, второй – из комбинированных материалов, главное, чтобы он амортизировал и повторял естественный вид лапы. 2021-11-22T17:46 true PT1M33S

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общество, новосибирск