https://ria.ru/20211122/sobaka-1760188599.html

Операция Моника: как новосибирские ветеринары подарили собаке новые лапы

Операция Моника: как новосибирские ветеринары подарили собаке новые лапы - РИА Новости, 22.11.2021

Операция Моника: как новосибирские ветеринары подарили собаке новые лапы

В Новосибирске провели уникальную операцию: ветеринары впервые установили собаке бионические протезы на все лапы. История дворняжки Моники — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:35

2021-11-22T16:35

2021-11-22T17:49

фото

новосибирск

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В Новосибирске провели уникальную операцию: ветеринары впервые установили собаке бионические протезы на все лапы. История дворняжки Моники — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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