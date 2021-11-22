Операция Моника: как новосибирские ветеринары подарили собаке новые лапы
Около года назад зоозащитники нашли в Краснодарском крае умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами.
Около года назад зоозащитники нашли в Краснодарском крае умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами.
В местных ветеринарных клиниках волонтерам предложили усыпить животное, но они решили бороться.
В местных ветеринарных клиниках волонтерам предложили усыпить животное, но они решили бороться.
Монику — так назвали собаку — перевезли в Новосибирск. Работающий здесь доктор Сергей Горшков проводит уникальные операции по протезированию животных.
Монику — так назвали собаку — перевезли в Новосибирск. Работающий здесь доктор Сергей Горшков проводит уникальные операции по протезированию животных.
Монике установили бионические титановые протезы на все четыре лапы.
Монике установили бионические титановые протезы на все четыре лапы.
Протезы, разработанные c помощью специальной программы, напечатали на 3D-принтере и обработали специальным покрытием, которое позволяет "прирастить" кость без отторжения.
Протезы, разработанные c помощью специальной программы, напечатали на 3D-принтере и обработали специальным покрытием, которое позволяет "прирастить" кость без отторжения.
Первые шаги после операции пациентка сделала уже через несколько дней.
Первые шаги после операции пациентка сделала уже через несколько дней.
Собака чувствует себя хорошо и привыкает к новым ощущениям.
Собака чувствует себя хорошо и привыкает к новым ощущениям.
Моника гуляет рядом с ветлечебницей в Новосибирске.
Моника гуляет рядом с ветлечебницей в Новосибирске.