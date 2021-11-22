Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом
Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин обсудили с Башаром Асадом ситуацию в Сирии
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в субботу с президентом САР Башаром Асадом текущую ситуацию в стране с акцентом на гуманитарную помощь сирийцам, сообщает российское дипведомство.
Российские представители в составе межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ были приняты сирийским президентом.
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"Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на мобилизацию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и политизации в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В этой связи подтверждалась важность поддержания стабильности "на земле" и реализации практических мер по восстановлению суверенитета и контроля Дамаска над национальной территорией, как это прописано в резолюциях СБ и ГА ООН", - указали в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.