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Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом
Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом - РИА Новости, 22.11.2021
Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в субботу с президентом САР Башаром РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:28
2021-11-22T10:28
в мире
оон
сирия
башар асад
александр лаврентьев
сергей вершинин
нур-султан
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в субботу с президентом САР Башаром Асадом текущую ситуацию в стране с акцентом на гуманитарную помощь сирийцам, сообщает российское дипведомство.Российские представители в составе межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ были приняты сирийским президентом."Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на мобилизацию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и политизации в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В этой связи подтверждалась важность поддержания стабильности "на земле" и реализации практических мер по восстановлению суверенитета и контроля Дамаска над национальной территорией, как это прописано в резолюциях СБ и ГА ООН", - указали в МИД РФ.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211120/lavrov-1759963565.html
https://ria.ru/20211118/siriya-1759670972.html
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в мире, оон, сирия, башар асад, александр лаврентьев, сергей вершинин, нур-султан, россия
10:28 22.11.2021
 
Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом

Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин обсудили с Башаром Асадом ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в субботу с президентом САР Башаром Асадом текущую ситуацию в стране с акцентом на гуманитарную помощь сирийцам, сообщает российское дипведомство.
Российские представители в составе межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ были приняты сирийским президентом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 15:43
Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии
"Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на мобилизацию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и политизации в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В этой связи подтверждалась важность поддержания стабильности "на земле" и реализации практических мер по восстановлению суверенитета и контроля Дамаска над национальной территорией, как это прописано в резолюциях СБ и ГА ООН", - указали в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 16:58Война в Сирии
Путин отметил роль российской дипломатии в урегулировании в Сирии
 
В миреООНСирияБашар АсадАлександр ЛаврентьевСергей ВершининНур-СултанРоссия
 
 
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