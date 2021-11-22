Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/shantazh-1760186953.html
Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии
Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 22.11.2021
Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии
ЕС не должен поддаваться "шантажу" президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на Евросоюз на... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:21
2021-11-22T15:21
в мире
австрия
белоруссия
польша
евросоюз
александр лукашенко
мигранты
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595892423_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_31df8d11532b7f14cd5260f26e0a90e4.jpg
ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС не должен поддаваться "шантажу" президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на Евросоюз на белорусско-польской границе, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует."Крайне напряженная обстановка, которую мы наблюдаем на границе Белоруссии и Польши, и продолжающееся циничное использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза показывает, что ситуация в настоящий момент ухудшается. С моей точки зрения, ясно одно: ЕС не должен поддаваться шантажу Лукашенко, мы должны реагировать единым фронтом и ясно на эту спонсированную государством гибридную атаку на Евросоюз", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html
австрия
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595892423_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_56a6afdca1c8e8a7df77645c27dff017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, австрия, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, александер шалленберг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:21 22.11.2021
 
Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии Шалленберг: Евросоюз не должен поддаваться шантажу Лукашенко

© AP Photo / Ronald ZakГлава МИД Австрии Александр Шалленберг
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС не должен поддаваться "шантажу" президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на Евросоюз на белорусско-польской границе, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.
Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует.
"Крайне напряженная обстановка, которую мы наблюдаем на границе Белоруссии и Польши, и продолжающееся циничное использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза показывает, что ситуация в настоящий момент ухудшается. С моей точки зрения, ясно одно: ЕС не должен поддаваться шантажу Лукашенко, мы должны реагировать единым фронтом и ясно на эту спонсированную государством гибридную атаку на Евросоюз", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 14:21Протесты в Белоруссии
Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии
 
В миреАвстрияБелоруссияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМигрантыАлександер ШалленбергСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус