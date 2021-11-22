https://ria.ru/20211122/shantazh-1760186953.html

Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии

Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 22.11.2021

Евросоюз не должен поддаваться "шантажу" Лукашенко, заявил канцлер Австрии

ЕС не должен поддаваться "шантажу" президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на Евросоюз на... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:21

2021-11-22T15:21

2021-11-22T15:21

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австрия

белоруссия

польша

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александр лукашенко

мигранты

александер шалленберг

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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. ЕС не должен поддаваться "шантажу" президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместо этого необходимо совместно реагировать на гибридную атаку на Евросоюз на белорусско-польской границе, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует."Крайне напряженная обстановка, которую мы наблюдаем на границе Белоруссии и Польши, и продолжающееся циничное использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза показывает, что ситуация в настоящий момент ухудшается. С моей точки зрения, ясно одно: ЕС не должен поддаваться шантажу Лукашенко, мы должны реагировать единым фронтом и ясно на эту спонсированную государством гибридную атаку на Евросоюз", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html

австрия

белоруссия

польша

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в мире, австрия, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, александер шалленберг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии