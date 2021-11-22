https://ria.ru/20211122/sboy-1760206301.html

В работе сервиса по проверке автомобильных штрафов произошел сбой

В работе сервиса по проверке автомобильных штрафов произошел сбой - РИА Новости, 22.11.2021

В работе сервиса по проверке автомобильных штрафов произошел сбой

Проверка штрафов за нарушение правил дорожного движения на сайте ГИБДД РФ в понедельник не работает. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:51

2021-11-22T16:51

2021-11-22T17:29

общество

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Проверка штрафов за нарушение правил дорожного движения на сайте ГИБДД РФ в понедельник не работает."Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой", - говорится в ответе системы при попытке проверить наличие штрафа.Такой ответ сайт выдает при проверке разных автомобилей как в десктопной версии, так и в мобильной. Как заметили корреспонденты РИА Новости, сервис не работает в течение всего дня.

россия

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общество, россия