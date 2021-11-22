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НАТО вынудила Путина сделать замечание о "красных линиях"
TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях" - РИА Новости, 22.11.2021
НАТО вынудила Путина сделать замечание о "красных линиях"
Западные эксперты связали заявления Владимира Путина об игнорировании странами НАТО необходимости соблюдать "красные линии" с ростом напряженности в Донбассе,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:05
2021-11-22T11:15
киев
сша
владимир зеленский
высшая школа экономики (вшэ)
центр национальных интересов
нато
майкл кофман
ситуация на украине
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные эксперты связали заявления Владимира Путина об игнорировании странами НАТО необходимости соблюдать "красные линии" с ростом напряженности в Донбассе, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.В то же время многие уверены, что своими действиями Москва лишь требует уважать собственные интересы национальной безопасности. Как отмечает автор материала, Майкл Кофман, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне, уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины с Западом и между ними "что-то может случиться в ближайшие месяцы", поскольку российские воинские части продолжают оставаться в регионе южных границ.С этим не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. По его словам, Москва рассматривает в отношениях с Киевом только дипломатические инструменты влияния. "Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема", — заявил он.Эпископос также узнал мнение российского специалиста, заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова. Кремль, в его понимании, глубоко недоволен тем, что Запад готов потакать стремлению Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения или вообще "саботировать" их выполнение. Эксперт считает, что Москва рассматривает военное сотрудничество между Западом и Киевом как попытку ввести "Украину в НАТО через черный ход".В России же все больше обеспокоены тем, что администрация Зеленского может в одностороннем порядке принять решение о размещении баз альянса и другой военной инфраструктуры, практически взяв на себя де-факто роль члена организации без формального вступления в него.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковать сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на собственное усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство неоднократно подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября, заявил, что стратегические бомбардировщики альянса летают на расстоянии 20 километров от российских границ, выходя за рамки допустимого, хотя Москва постоянно напоминает о "красных линиях".
https://ria.ru/20211122/ucheniya-1760121837.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/donbass-1760113018.html
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киев, сша, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ), центр национальных интересов, нато, майкл кофман, ситуация на украине, россия, марк эпископос
11:05 22.11.2021 (обновлено: 11:15 22.11.2021)
 
TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"

TNI: Напоминание Путина НАТО о "красных линиях" — вынужденная мера

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные эксперты связали заявления Владимира Путина об игнорировании странами НАТО необходимости соблюдать "красные линии" с ростом напряженности в Донбассе, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.
В то же время многие уверены, что своими действиями Москва лишь требует уважать собственные интересы национальной безопасности. Как отмечает автор материала, Майкл Кофман, директор программы исследований России в Центре военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне, уверен, что Кремль пытается разрушить отношения Украины с Западом и между ними "что-то может случиться в ближайшие месяцы", поскольку российские воинские части продолжают оставаться в регионе южных границ.
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С этим не согласен вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных интересов Джордж Биби. По его словам, Москва рассматривает в отношениях с Киевом только дипломатические инструменты влияния.
"Не думаю, что русские действительно хотят вторгнуться на Украину. Они предпочли бы найти здесь способ достижения взаимопонимания, не требующий войны. Я считаю, что это решаемая проблема", — заявил он.
Эпископос также узнал мнение российского специалиста, заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований, старшего преподавателя ВШЭ Дмитрия Суслова. Кремль, в его понимании, глубоко недоволен тем, что Запад готов потакать стремлению Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашения или вообще "саботировать" их выполнение. Эксперт считает, что Москва рассматривает военное сотрудничество между Западом и Киевом как попытку ввести "Украину в НАТО через черный ход".
В России же все больше обеспокоены тем, что администрация Зеленского может в одностороннем порядке принять решение о размещении баз альянса и другой военной инфраструктуры, практически взяв на себя де-факто роль члена организации без формального вступления в него.
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В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковать сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на собственное усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство неоднократно подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября, заявил, что стратегические бомбардировщики альянса летают на расстоянии 20 километров от российских границ, выходя за рамки допустимого, хотя Москва постоянно напоминает о "красных линиях".
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КиевСШАВладимир ЗеленскийВысшая школа экономики (ВШЭ)Центр национальных интересовНАТОМайкл КофманСитуация на УкраинеРоссияМарк Эпископос
 
 
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