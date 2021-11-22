https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html

Обзор realme 8i: разумная достаточность

Обзор realme 8i: разумная достаточность - РИА Новости, 22.11.2021

Обзор realme 8i: разумная достаточность

Популярная "номерная" серия смартфонов от realme пополнилась моделью 8i. Молодежная трубка со 120-герцовым экраном и камерой разрешением 50 Мп — звучит... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:14

2021-11-22T16:14

2021-11-22T16:14

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Популярная "номерная" серия смартфонов от realme пополнилась моделью 8i. Молодежная трубка со 120-герцовым экраном и камерой разрешением 50 Мп — звучит многообещающе на фоне прямых конкурентов. С новым realme 8i знакомимся в материале РИА Новости.ДизайнБренд realme славится своим нестандартным подходом к дизайну смартфонов, подчас ломая стойкие стереотипы. Вот и в случае с realme 8i не ожидаешь увидеть настолько необычный внешний вид — цвет "космический розовый" отличается неравномерным переходом от фиолетовых оттенков к серебристым бликам. Эффект заметен и на рамке корпуса. В более строгом цвете замысловатый градиент меняется от черного до серебристого.Смартфон по меркам класса не выглядит гигантом: 6,6-дюймовый плоский экран, прикрытый закаленном стеклом, обрамлен тонкими рамками. На дисплей нанесена и качественная защитная пленка, а в коробку с realme 8i производитель кладет и удобный силиконовый чехол. Кстати, трубка довольно увесистая — ее масса составляет 194 грамма. Этому есть объяснение: пластик панелей довольно толстый, а крышка не прогибается под пальцами, что добавляет уверенности в надежности конструкции.ЭкранВ классе доступных смартфонов высокая частота обновления картинки остается в 2021 году редкостью. Но в realme решили, что ситуацию надо менять и рачительному покупателю нужно показать все плюсы плавного изображения.Смартфон стал одним из самых доступных решений на рынке со 120-герцовым экраном. Это IPS-матрица с разрешением 1080 x 2412 пикселей. Дисплей способен подстраиваться под тот или иной режим работы, переключаясь между 30, 48, 50, 60, 90 и 120 Гц, что ценно с точки зрения энергопотребления. Сам тач работает с частотой дискретизации 180 Гц, что понравится мобильным геймерам.Это довольно яркий дисплей, который способен выдавать до 600 нит — конкуренты редко могут похвастаться подобным. Черный цвет здесь стабилен, нет эффекта засветки, которым грешат недорогие смартфоны. Realme 8i поддерживает цветовой стандарт DCI-P3, а значит в нем гарантируется хорошая цветопередача. Пользователям понравится функция улучшения цвета видео.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеRealme 8i построен на новой платформе Helio G96 от MediaTek. Этот чип стал продолжением линейки Helio G9X, включая в себя два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шесть экономичных ядер Corext-A55 (2,0 ГГц). В паре с процессором работает двухъядерная графика Mali-G57.Глядя на высококачественный экран, закрадываются сомнения — потянет ли платформа это многогерцовое великолепие? И realme 8i не разочаровывает, демонстрируя шуструю работу не только в базовых, но и в ресурсоемких задачах. Так, смартфон достиг одного из лучших результатов в классе при прогоне в бенчмарках — 308 тысяч баллов в AnTuTu и около 2000 "попугаев" в GeekBench 5. Устройство напрочь лишено нагрева и троттлинга.В играх смартфон показывает достаточную производительность, которой хватит большей части его пользователей. В популярной World of Tanks Blitz realme 8i способен выдавать высокий фреймрейт на средних настройках, просадок не бывает даже в динамичных сценах. Более того, это один из тех редких случаев, когда доступный смартфон позволяет комфортно играть в графически сложную игру Genshin Impact — с минимальными настройками графики на 8i можно поиграть, не сталкиваясь с фризами.Трубка доступна в двух конфигурациях памяти — 4/64 и 4/128 ГБ. Накопитель здесь не только быстрый (UFS 2.1), но и может быть расширен картой памяти, которая находится в полноценном лотке с двумя nanoSIM. Быстрая память позволила realme добавить в модель функцию расширения ОЗУ: система может резервировать в накопителе до 5 ГБ виртуальной оперативной памяти.Смартфон "из коробки" работает на Android 11 с оболочкой realme UI 2.0. Пользовательский интерфейс предлагает расширенные возможности настройки, несколько дополнительных стилей оформления, улучшенную многозадачность, а также повышенную безопасность, например, файловый сейф. А еще, в realme UI 2.0 можно записывать звонки без голосового предупреждения.Версия realme 8i, доступная на российском рынке, оснащена чипом NFC — смартфоном можно расплачиваться бесконтактно. Смартфон получил россыпь интерфейсов и коммуникаций, которые позволяют комфортно использовать трубку. Не забыт здесь и аудиоджек, который располагается на нижней грани, рядом с портом USB-C.КамераСмартфон получил три сенсора в камерном модуле — основная камера на 50 Мп со светосильным объективом f/1.8, макродатчик на 2 Мп и монохромную камеру глубины на 2 МП. В экран врезана 16-мегапиксельный сенсор.В основной камере realme 8i использован новый 50-мегапиксельный датчик ISOCELL S5KJN1 производства Samsung. Сенсор по умолчанию сохраняет фотографии с разрешением 12,5 Мп. На снимках, получаемых с этого датчика, много проработанных деталей, живые цвета, хорошие контраст и динамический диапазон. Обработка фото настроена таким образом, что уровень шума довольно низок и не заметен при просмотре на экране смартфона. Цвета получаются немного более насыщенные, но пользователям это нравится, особенно в разгар серой московской осени.Камера может снимать довольно интересные портреты, а режим 50 Мп добавляет резкости и деталей. Удивительно, что специалисты realme уделили большое внимание настройке работы камеры в ночном режиме — снимки в сумерках получаются резкими и детализированными. На съемку в этом случае уходит примерно 2 секунды, а обработка фотографии занимает еще 2 секунды, что немного по меркам класса доступных смартфонов.Realme 8i может снимать видео в максимальном качестве 1080p при 30 кадрах в секунду, что не удивит по меркам 2021 года, но для соцсетей этого предостаточно. Хорошая новость, что электронная стабилизация здесь есть и она довольно эффективно работает. Ролики имеют точный баланс белого, отличные цвета, контрастность и динамический диапазон тоже устроят большинство пользователей.Звук, безопасность и автономностьСмартфону достался основной мультимедийный динамик — играет он громко, без искажений звука, отрабатывая средние частоты. Вибрация хорошо ощутима даже во внешнем кармане куртки, пользователь может настроить интенсивность вибросигнала под себя.Сканер отпечатков пальцев здесь совмещен с кнопкой включения, причем производитель точно просчитал эргономику под большой палец правой руки или под указательный левой. Датчик срабатывает молниеносно, без ошибок и ложных распознаваний. Вместе с ним можно настроить и распознавание лица — обмануть фронталку не удалось ни снимком, ни внешностью похожего на автора человека. С наступлением холодов, удобство разблокировки по лицу трудно переоценить.Аккумулятор, установленный в realme 8i, имеет емкость в 5000 мАч. Может показаться, что это средний показатель на фоне конкурентов. Но надо помнить, что realme отличается оптимизацией и очень энергоэффективной оболочкой. В случае с 8i эта формула дала отличный результат — более 8 часов свечения экрана в смешанном режиме работы или 1,5 дня автономности при интенсивной нагрузке. Для тех, кому и этого мало, есть фирменный режим энергосбережения, в котором пользователь выбирает шесть интересных ему приложений, остальные же система замораживает.В комплекте со смартфоном поставляется 18-ваттная зарядка. Блок питания заряжает realme 8i на 30 процентов примерно за 30 минут, а на полную зарядку ушло чуть больше двух часов. Это хоть и не так быстро, но неплохо, да и на ресурсе батарейки должно положительно сказаться.ИтогоRealme 8i стал самым доступным смартфоном "восьмой" серии — 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 18 990 и 20 990 рублей, соответственно. Но до 5 декабря будет действовать промо-цена на смартфон: 15 990 и 17 990 рублей за те же версии.Но смартфон чувствуется гораздо дороже — в realme 8i фишки, которые мы привыкли видеть в другом классе устройств. 120-герцовый дисплей и основная камера на 50 Мп здесь не для галочки, это приятные опции, которые делают жизнь владельца комфортнее. Наконец, 8i выглядит оригинально, выделяясь на фоне толпы скучных конкурентов.

https://ria.ru/20211018/realme-1755063103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, realme