https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html

"Ненависть к красивым женщинам": Распутина ответила на грубость Васильевой

"Ненависть к красивым женщинам": Распутина ответила на грубость Васильевой - РИА Новости, 22.11.2021

"Ненависть к красивым женщинам": Распутина ответила на грубость Васильевой

Маша Распутина ответила на грубое высказывание Татьяны Васильевой. Ранее актриса отмечала, что певица не смогла бы быть ее подругой, поскольку Васильева... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:57

2021-11-22T16:57

2021-11-22T16:57

шоубиз

шоу-бизнес

татьяна васильева (актриса)

знаменитости

маша распутина

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Маша Распутина ответила на грубое высказывание Татьяны Васильевой. Ранее актриса отмечала, что певица не смогла бы быть ее подругой, поскольку Васильева сомневается в ее интеллектуальных способностях. Распутина была удивлена такой оценке, ведь, по ее словам, они даже не общались друг с другом.В интервью порталу Sobesednik.ru певица добавила, что актрису спровоцировал журналист, задав ей некорректный вопрос. Тем не менее для Распутиной слова Васильевой стали полной неожиданностью.Поводом для неосторожного высказывания Васильевой стала передача "Прямой эфир", во время которого дочь исполнительницы Мария Захарова подралась с единокровным братом Романом. Девушка рассказала, что мужчина пытался склонить ее к интиму.

https://ria.ru/20211118/rasputina-1759623248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, татьяна васильева (актриса), знаменитости, маша распутина