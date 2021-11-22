"Ненависть к красивым женщинам": Распутина ответила на грубость Васильевой
Распутина ответила на грубое высказывание Васильевой в свой адрес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцертная программа «Песни для любимых» в Кремле
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Маша Распутина ответила на грубое высказывание Татьяны Васильевой. Ранее актриса отмечала, что певица не смогла бы быть ее подругой, поскольку Васильева сомневается в ее интеллектуальных способностях. Распутина была удивлена такой оценке, ведь, по ее словам, они даже не общались друг с другом.
"Мы с ней не знакомы лично: всего один раз виделись. Это было на съемках одной из телевизионных программ. Издалека поздоровались и сели на свои места. Даже словом не обмолвились! Да и потом, она не может являться моей подругой, поскольку у нас разные возрастные категории", – рассказала Распутина.
В интервью порталу Sobesednik.ru певица добавила, что актрису спровоцировал журналист, задав ей некорректный вопрос. Тем не менее для Распутиной слова Васильевой стали полной неожиданностью.
"Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам", – заключила певица.
Поводом для неосторожного высказывания Васильевой стала передача "Прямой эфир", во время которого дочь исполнительницы Мария Захарова подралась с единокровным братом Романом. Девушка рассказала, что мужчина пытался склонить ее к интиму.
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