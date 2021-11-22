https://ria.ru/20211122/rashkin-1760219783.html

В КПРФ назвали дело против Рашкина политическим

В КПРФ назвали дело против Рашкина политическим - РИА Новости, 22.11.2021

В КПРФ назвали дело против Рашкина политическим

Ситуация с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, застрелившим лося в Саратовской области, – политически мотивированное преследование, во фракции намерены... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:52

2021-11-22T17:52

2021-11-22T17:52

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, застрелившим лося в Саратовской области, – политически мотивированное преследование, во фракции намерены жесточайшим образом противодействовать подобным делам, заявили РИА Новости депутаты от КПРФ, несмотря на то, что сам Рашкин признал себя виновным в убийстве зверя.В понедельник состоялось заседание комиссии Госдумы по мандатным вопросам, по итогам которого депутатам рекомендовано дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области."Позиция председателя высказана, фракция единодушна. Очевидно, что это политическая расправа. Дело в 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций. С одной стороны, мы видим, что это политически мотивированное решение, а с другой стороны – нет никакой необходимости принимать (решение о снятие неприкосновенности – ред.), учитывая готовность Рашкина как компенсировать вред, так и давать все необходимые показания. Все это доказывает, что это политически мотивированное преследование", - сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.По словам депутата Госдумы от КПРФ Александра Ющенко, члены фракции будут "жесточайшим образом противодействовать таким делам".Голосование депутатов по вопросу лишения Рашкина депутатской неприкосновенности может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Помимо этого, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был компенсирован полностью.

https://ria.ru/20211119/rashkin-1759826771.html

https://ria.ru/20211118/rashkin-1759645863.html

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина