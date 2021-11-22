https://ria.ru/20211122/pyatnitsa-1760225271.html

Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей

Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей - РИА Новости, 22.11.2021

Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей

"Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:42

2021-11-22T18:42

2021-11-22T18:42

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX планируется запустить в 2022 году.Участниками шоу станут начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями будут выступать их цифровые проекции, которые создадут при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики.Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты появятся в образах, которые придумают себе сами. Таким образом шоу поможет преодолеть страхи и комплексы, считает продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.Одной из наиболее популярных передач телеканала "Пятница!" стало шоу "Орел и решка" о путешествиях. В качестве ведущих в нем принимали участие Анастасия Ивлеева, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко и другие. Одной из последних ведущих стала актриса Анфиса Черных.

https://ria.ru/20210219/todorenko-1598151721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, николай картозия, знаменитости