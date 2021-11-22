Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX планируется запустить в 2022 году.Участниками шоу станут начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями будут выступать их цифровые проекции, которые создадут при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики.Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты появятся в образах, которые придумают себе сами. Таким образом шоу поможет преодолеть страхи и комплексы, считает продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.Одной из наиболее популярных передач телеканала "Пятница!" стало шоу "Орел и решка" о путешествиях. В качестве ведущих в нем принимали участие Анастасия Ивлеева, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко и другие. Одной из последних ведущих стала актриса Анфиса Черных.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX планируется запустить в 2022 году.
Участниками шоу станут начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями будут выступать их цифровые проекции, которые создадут при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики.
Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты появятся в образах, которые придумают себе сами. Таким образом шоу поможет преодолеть страхи и комплексы, считает продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
"Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью. Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране", – отметил Картозия.
Одной из наиболее популярных передач телеканала "Пятница!" стало шоу "Орел и решка" о путешествиях. В качестве ведущих в нем принимали участие Анастасия Ивлеева, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко и другие. Одной из последних ведущих стала актриса Анфиса Черных.
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