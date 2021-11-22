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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211122/pyatnitsa-1760225271.html
Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей
Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей - РИА Новости, 22.11.2021
Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей
"Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:42
2021-11-22T18:42
шоубиз
шоу-бизнес
николай картозия
знаменитости
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX планируется запустить в 2022 году.Участниками шоу станут начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями будут выступать их цифровые проекции, которые создадут при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики.Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты появятся в образах, которые придумают себе сами. Таким образом шоу поможет преодолеть страхи и комплексы, считает продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.Одной из наиболее популярных передач телеканала "Пятница!" стало шоу "Орел и решка" о путешествиях. В качестве ведущих в нем принимали участие Анастасия Ивлеева, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко и другие. Одной из последних ведущих стала актриса Анфиса Черных.
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шоу-бизнес, николай картозия, знаменитости
18:42 22.11.2021
 
Телеканал "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей

Телеканал "Пятница!" запустит шоу "Альтер-эго" с цифровыми аватарами вместо людей

© Фото : телеканал "Пятница" Кадр из шоу "Альтер-эго"
Кадр из шоу Альтер-эго - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : телеканал "Пятница"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Пятница!" запустит шоу с цифровыми аватарами вместо людей, сообщили в пресс-службе телеканала. Российскую адаптацию вокального шоу "Альтер-эго" телеканала FOX планируется запустить в 2022 году.
Участниками шоу станут начинающие вокалисты. На сцене перед жюри и зрителями будут выступать их цифровые проекции, которые создадут при помощи технологий захвата движений и компьютерной графики.
© Фото : телеканал "Пятница"

Перед жюри будут выступать цифровые проекции живых людей

Кадр из шоу Альтер-эго
1 из 3

Перед жюри будут выступать цифровые проекции живых людей

© Фото : телеканал "Пятница"
© Фото : телеканал "Пятница"

Шоу даст возможность выступить тем, кто боится сцены или недоволен внешностью

Кадр из шоу Альтер-эго
2 из 3

Шоу даст возможность выступить тем, кто боится сцены или недоволен внешностью

© Фото : телеканал "Пятница"
© Фото : телеканал "Пятница"

Конкурсанты сами смогут придумать себе образ

Кадр из шоу Альтер-эго
3 из 3

Конкурсанты сами смогут придумать себе образ

© Фото : телеканал "Пятница"
1 из 3

Перед жюри будут выступать цифровые проекции живых людей

© Фото : телеканал "Пятница"
2 из 3

Шоу даст возможность выступить тем, кто боится сцены или недоволен внешностью

© Фото : телеканал "Пятница"
3 из 3

Конкурсанты сами смогут придумать себе образ

© Фото : телеканал "Пятница"
Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Конкурсанты появятся в образах, которые придумают себе сами. Таким образом шоу поможет преодолеть страхи и комплексы, считает продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

"Это шоу не только про технологии, это шоу с яркой социальной направленностью. Есть много людей с выдающимися вокальными данными, которые считают, что недостаточно хороши, чтобы выйти на сцену. Если ты 60-летний фельдшер из села, но прекрасно поешь, ты можешь выйти на сцену в образе феи и показать свой музыкальный талант всей стране", – отметил Картозия.

Одной из наиболее популярных передач телеканала "Пятница!" стало шоу "Орел и решка" о путешествиях. В качестве ведущих в нем принимали участие Анастасия Ивлеева, Жанна Бадоева, Регина Тодоренко и другие. Одной из последних ведущих стала актриса Анфиса Черных.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 13:10Шоубиз
Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке"
 
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