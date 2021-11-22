https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html

Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона

Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона - РИА Новости, 22.11.2021

Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что бюджет региона на 2022 год остаётся социально-ориентированным. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:10

2021-11-22T08:10

2021-11-22T08:10

общество

свободный

зея (город)

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что бюджет региона на 2022 год остаётся социально-ориентированным."На протяжении ряда лет областной бюджет остаётся социально-ориентированным. На финансирование социальной сферы в 2022 году запланировано более 50 миллиардов рублей или 51% от общего объёма расходов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняет правительство области, на образование в 2022 году будет направлено 16,8 миллиарда рублей или 21% расходов бюджета.По программе "Земский учитель", как планируется, 38 педагогов получат по два миллиона рублей "подъёмных". Более 270 миллионов рублей предусмотрено на ремонт пришкольных стадионов, фасадов, крыш, более 20 миллионов – на модернизацию пищеблоков в школьных столовых.На здравоохранение в 2022 году предусмотрено 12,8 миллиарда рублей, в том числе планируется начать строить поликлинику в селе Поярково и ФАП в Шимановском районе, провести переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный, приобрести 30 машин "скорой помощи". По программе "Земский доктор" планируется в 2022 году привлечь в села 28 врачей и 10 фельдшеров.На социальную защиту населения в 2022 году планируется направить 16,7% от всех расходов бюджета Приамурья, каждый третий житель области получает соцпомощь.Для обеспечения жильем детей-сирот в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено почти 900 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757314427.html

свободный

зея (город)

амурская область

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общество, свободный, зея (город), амурская область, василий орлов (губернатор)