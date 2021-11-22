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Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона
Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона - РИА Новости, 22.11.2021
Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что бюджет региона на 2022 год остаётся социально-ориентированным. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:10
2021-11-22T08:10
общество
свободный
зея (город)
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что бюджет региона на 2022 год остаётся социально-ориентированным."На протяжении ряда лет областной бюджет остаётся социально-ориентированным. На финансирование социальной сферы в 2022 году запланировано более 50 миллиардов рублей или 51% от общего объёма расходов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как уточняет правительство области, на образование в 2022 году будет направлено 16,8 миллиарда рублей или 21% расходов бюджета.По программе "Земский учитель", как планируется, 38 педагогов получат по два миллиона рублей "подъёмных". Более 270 миллионов рублей предусмотрено на ремонт пришкольных стадионов, фасадов, крыш, более 20 миллионов – на модернизацию пищеблоков в школьных столовых.На здравоохранение в 2022 году предусмотрено 12,8 миллиарда рублей, в том числе планируется начать строить поликлинику в селе Поярково и ФАП в Шимановском районе, провести переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный, приобрести 30 машин "скорой помощи". По программе "Земский доктор" планируется в 2022 году привлечь в села 28 врачей и 10 фельдшеров.На социальную защиту населения в 2022 году планируется направить 16,7% от всех расходов бюджета Приамурья, каждый третий житель области получает соцпомощь.Для обеспечения жильем детей-сирот в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено почти 900 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html
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свободный
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общество, свободный, зея (город), амурская область, василий орлов (губернатор)
08:10 22.11.2021
 
Бюджет Приамурья остается социально-ориентированным, заявил глава региона

Глава Приамурья сообщил, что бюджет региона остается социально-ориентированным

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что бюджет региона на 2022 год остаётся социально-ориентированным.
"На протяжении ряда лет областной бюджет остаётся социально-ориентированным. На финансирование социальной сферы в 2022 году запланировано более 50 миллиардов рублей или 51% от общего объёма расходов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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Как уточняет правительство области, на образование в 2022 году будет направлено 16,8 миллиарда рублей или 21% расходов бюджета.
По программе "Земский учитель", как планируется, 38 педагогов получат по два миллиона рублей "подъёмных". Более 270 миллионов рублей предусмотрено на ремонт пришкольных стадионов, фасадов, крыш, более 20 миллионов – на модернизацию пищеблоков в школьных столовых.
"В 2022 году в полном объеме запланированы средства для обеспечения 41 189 учащихся 1-4 классов горячим питанием", - уточняют власти.
На здравоохранение в 2022 году предусмотрено 12,8 миллиарда рублей, в том числе планируется начать строить поликлинику в селе Поярково и ФАП в Шимановском районе, провести переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный, приобрести 30 машин "скорой помощи". По программе "Земский доктор" планируется в 2022 году привлечь в села 28 врачей и 10 фельдшеров.
На социальную защиту населения в 2022 году планируется направить 16,7% от всех расходов бюджета Приамурья, каждый третий житель области получает соцпомощь.
"В рамках национального проекта "Демография" поэтапно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, будет начато строительство объекта "Центр социального обслуживания граждан старших возрастных групп в Благовещенске", - сообщают власти.
Для обеспечения жильем детей-сирот в проекте бюджета на 2022 год предусмотрено почти 900 миллионов рублей.
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ОбществоСвободныйЗея (город)Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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