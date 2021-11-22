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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20211122/prazdnovanie-1760235812.html
В 2024 году широко отпразднуют 180-летия художника Василия Поленова
В 2024 году широко отпразднуют 180-летия художника Василия Поленова - РИА Новости, 22.11.2021
В 2024 году широко отпразднуют 180-летия художника Василия Поленова
Масштабные выставки художника Василия Поленова – уроженца Тульской области – запланированы в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:40
2021-11-22T19:40
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 22 ноя – РИА Новости. Масштабные выставки художника Василия Поленова – уроженца Тульской области – запланированы в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции в год празднования 180-летия живописца в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, планы празднования обсудили в понедельник ходе встречи Попечительского совета по развитию музея, в котором приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Помимо проведения выставок, планируется реставрация Дома Поленова в Москве. В настоящее время решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Вместе с тем требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова. Это и дом, и флигель, и мастерская, и Троицкая церковь. Совместно с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ", – сказал собеседник агентства.В ходе встречи глава Тульской области отметил, что Василий Дмитриевич Поленов – художник, чье имя известно не только в России, но и за ее пределами. Он вёл большую просветительскую и воспитательную работу, организовал детскую школу, любительский театр для детей и в целом внёс большой вклад в развитие русской культуры.Дюмин отметил, что при активном участии министерства культуры России в историческом центре Тулы создан Музейный квартал, где наряду с другими филиалами федеральных музеев открылось "Поленовское подворье", аналогов которому нет в России. Это современный культурно-просветительский центр. Сегодня музей-заповедник "Поленово" активно выходит на международную арену. В нем реализуются проекты с участием иностранных гостей. Поленовские выставки и тематические творческие встречи проходят в странах Европы и Востока.
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тульская область, алексей дюмин
19:40 22.11.2021
 

В 2024 году широко отпразднуют 180-летия художника Василия Поленова

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкН.Кузнецов "Портрет В.Д. Поленова"
Н.Кузнецов Портрет В.Д. Поленова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
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ТУЛА, 22 ноя – РИА Новости. Масштабные выставки художника Василия Поленова – уроженца Тульской области – запланированы в Государственном Русском музее и в Musee d’art Moderne во Франции в год празднования 180-летия живописца в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, планы празднования обсудили в понедельник ходе встречи Попечительского совета по развитию музея, в котором приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
"Помимо проведения выставок, планируется реставрация Дома Поленова в Москве. В настоящее время решается вопрос о выделении финансирования и подготовке проектных работ. Вместе с тем требуется реставрация четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова. Это и дом, и флигель, и мастерская, и Троицкая церковь. Совместно с музеем уже проработаны вопросы определения стоимости и этапы проведения проектных и реставрационных работ", – сказал собеседник агентства.
В ходе встречи глава Тульской области отметил, что Василий Дмитриевич Поленов – художник, чье имя известно не только в России, но и за ее пределами. Он вёл большую просветительскую и воспитательную работу, организовал детскую школу, любительский театр для детей и в целом внёс большой вклад в развитие русской культуры.
"Музей-заповедник, посвященный его жизни и творчеству, – один из главных культурных центров в регионе. Правительство Тульской области тесно сотрудничает с музеем. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы он развивался, становился современнее, интереснее и привлекал новых посетителей – как жителей, так и гостей области", - привели в пресс-службе слова главы региона.
Дюмин отметил, что при активном участии министерства культуры России в историческом центре Тулы создан Музейный квартал, где наряду с другими филиалами федеральных музеев открылось "Поленовское подворье", аналогов которому нет в России. Это современный культурно-просветительский центр. Сегодня музей-заповедник "Поленово" активно выходит на международную арену. В нем реализуются проекты с участием иностранных гостей. Поленовские выставки и тематические творческие встречи проходят в странах Европы и Востока.
Музейный квартал на улице Металлистов
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Новый музейный квартал появился в Туле к 500-летию кремля
 
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