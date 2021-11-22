13:20 22.11.2021 (обновлено: 13:29 22.11.2021)
Польша пообещала депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Погранстража Польши пообещала депортировать около 200 нелегальных мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Около 200 нелегальных мигрантов депортируют из Польши на текущей неделе, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. На этой неделе мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - сказала Михальская, уточнив, что в основном речь идет о гражданах Ирака.
Представитель Погранстражи также рассказала, что с начала текущего года было зафиксировано более 36 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. По ее данным, с начала года было задержано 2,5 тысячи нелегальных мигрантов. За тот же период прошлого года на белорусско-польской границе было задержано 95 человек.
Михальская сообщила, что в настоящее время в охраняемых центрах содержания мигрантов в Польше находятся 1 838 человек. Год назад в этот день в охраняемых центрах содержалось 293 человека.
По данным Пограничной стражи Польши, за минувшие сутки зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. В отношении 58 нелегалов приняты решения о выдворении из страны. Кроме того, за содействие нелегальной миграции задержаны двое граждан Сирии и один гражданин Грузии.
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Также пограничники сообщают о массовой попытке штурма границы. "На участке границы, охраняемом отрядом в Дубичах Церкевных, около 150 агрессивных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши", - говорится в сообщении Пограничной стражи в Twitter. Польские пограничники утверждают, что за данным "нападением на польскую границу наблюдали белорусские службы".
В свою очередь полиция Подляского воеводства Польши сообщила, что за минувшие сутки полицейские задержали троих граждан Украины и одного гражданина Таджикистана, которые перевозили в общей сложности 39 мигрантов, которые до этого нелегально перешли границу Польши с Белоруссией.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.