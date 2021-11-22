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Туризм
https://ria.ru/20211122/poezd-1760162691.html
Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде
Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде - РИА Новости, 22.11.2021
Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде
Аналитики выяснили, в какие города России пользователи чаще всего покупают железнодорожные билеты на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:14
2021-11-22T17:14
туризм
отдых
казань
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москва
нижний новгород
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие города России пользователи чаще всего покупают железнодорожные билеты на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. "Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля в одну сторону", — рассказывают в пресс-службе.На втором месте по востребованности поездки из Москвы в Казань (2991 рубль), на третьем — в Нижний Новгород (1379 рублей). Также в топ-10 самых популярных внутренних железнодорожных направлений на Новый год вошли маршруты из столицы в Петрозаводск, Саратов, Котлас, Брянск, Ростов-на-Дону, Ярославль и Белгород.Уточняется, что больше всего билетов оформлено на 29 и 30 декабря (24 процента от общего числа).
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отдых, казань, санкт-петербург, москва, нижний новгород, новый год, новости - туризм, туристы, туту.ру, россия, куда поехать, праздники
17:14 22.11.2021
 
Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде

Эксперты рассказали, куда россияне чаще всего покупают ж/д билеты на новогодние праздники

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезд на станции "Новосибирск-Главный"
Поезд на станции Новосибирск-Главный - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие города России пользователи чаще всего покупают железнодорожные билеты на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. "Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля в одну сторону", — рассказывают в пресс-службе.
На втором месте по востребованности поездки из Москвы в Казань (2991 рубль), на третьем — в Нижний Новгород (1379 рублей). Также в топ-10 самых популярных внутренних железнодорожных направлений на Новый год вошли маршруты из столицы в Петрозаводск, Саратов, Котлас, Брянск, Ростов-на-Дону, Ярославль и Белгород.
Уточняется, что больше всего билетов оформлено на 29 и 30 декабря (24 процента от общего числа).
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ТуризмОтдыхКазаньСанкт-ПетербургМоскваНижний НовгородНовый годНовости - ТуризмтуристыТуту.руРоссиякуда поехатьпраздники
 
 
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