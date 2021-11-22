https://ria.ru/20211122/poezd-1760162691.html

Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде

Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде - РИА Новости, 22.11.2021

Названы самые популярные направления для новогодних путешествий на поезде

Аналитики выяснили, в какие города России пользователи чаще всего покупают железнодорожные билеты на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:14

2021-11-22T17:14

2021-11-22T17:14

туризм

отдых

казань

санкт-петербург

москва

нижний новгород

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие города России пользователи чаще всего покупают железнодорожные билеты на новогодние праздники, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. "Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля в одну сторону", — рассказывают в пресс-службе.На втором месте по востребованности поездки из Москвы в Казань (2991 рубль), на третьем — в Нижний Новгород (1379 рублей). Также в топ-10 самых популярных внутренних железнодорожных направлений на Новый год вошли маршруты из столицы в Петрозаводск, Саратов, Котлас, Брянск, Ростов-на-Дону, Ярославль и Белгород.Уточняется, что больше всего билетов оформлено на 29 и 30 декабря (24 процента от общего числа).

https://ria.ru/20211122/armeniya-1759451954.html

казань

санкт-петербург

москва

нижний новгород

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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