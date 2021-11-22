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Суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений
Суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений - РИА Новости, 22.11.2021
Суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений
Таганрогский городской суд Ростовской области назначил штраф в 20 тысяч рублей местному жителю Олегу Валюнину за незаконный пикет против принимаемых ограничений РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:47
2021-11-22T17:47
2021-11-22T17:47
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости. Таганрогский городской суд Ростовской области назначил штраф в 20 тысяч рублей местному жителю Олегу Валюнину за незаконный пикет против принимаемых ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.По его словам, 7 ноября Валюнин принял участие в пикете возле мемориала "Балка смерти" в Таганроге. При этом уведомлений о проведении публичного мероприятия не подавалось. У участников пикета были флаги "За новый социализм" и плакат против ковидных ограничений, уточнили в суде. Валюнин, по информации ведомства, публично выразил несогласие с принимаемыми государством антиковидными мерами.Дело об административном правонарушении было возбуждено по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления)."Постановлением суда Валюнин признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
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происшествия, таганрог, ростовская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Суд оштрафовал жителя Таганрога за акцию протеста против COVID-ограничений
Суд оштрафовал жителя Таганрога за незаконный пикет против ограничений по COVID-19