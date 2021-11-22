https://ria.ru/20211122/petrenko-1760139375.html

Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына

Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына - РИА Новости, 22.11.2021

Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына

Игорь Петренко и Екатерина Климова воссоединились на дне рождения сына Матвея. Мальчику исполнилось 15 лет. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:10

2021-11-22T12:10

2021-11-22T12:10

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Игорь Петренко и Екатерина Климова воссоединились на дне рождения сына Матвея. Мальчику исполнилось 15 лет.Актриса показала в Instagram кадры торжественного мероприятия – семья поздравила ребенка с самого утра, пока он сонный спускался по лестнице. Актриса встречала сына с тортом и зажженными свечками, а другие члены семьи преподнесли имениннику подарки.Поклонники присоединились к поздравлениям.Екатерина и Игорь были женаты почти 10 лет, они развелись в 2014-м году. У пары двое детей – помимо Матвея также есть сын Корней.Ранее другая звездная пара – Ксения Собчак и Максим Виторган – воссоединилась на пятилетии сына Платона.

https://ria.ru/20211028/iskhakov-1756712286.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, екатерина климова, игорь петренко, знаменитости