https://ria.ru/20211122/petrenko-1760139375.html
Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына
Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына - РИА Новости, 22.11.2021
Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына
Игорь Петренко и Екатерина Климова воссоединились на дне рождения сына Матвея. Мальчику исполнилось 15 лет. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:10
2021-11-22T12:10
2021-11-22T12:10
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Игорь Петренко и Екатерина Климова воссоединились на дне рождения сына Матвея. Мальчику исполнилось 15 лет.Актриса показала в Instagram кадры торжественного мероприятия – семья поздравила ребенка с самого утра, пока он сонный спускался по лестнице. Актриса встречала сына с тортом и зажженными свечками, а другие члены семьи преподнесли имениннику подарки.Поклонники присоединились к поздравлениям.Екатерина и Игорь были женаты почти 10 лет, они развелись в 2014-м году. У пары двое детей – помимо Матвея также есть сын Корней.Ранее другая звездная пара – Ксения Собчак и Максим Виторган – воссоединилась на пятилетии сына Платона.
https://ria.ru/20211028/iskhakov-1756712286.html
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шоу-бизнес, екатерина климова, игорь петренко, знаменитости
Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына
Петренко и Климова воссоединились на дне рождения сына Матвея