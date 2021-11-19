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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211119/sobchak-1759780772.html
Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына
Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына - РИА Новости, 19.11.2021
Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына
Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:21
2021-11-19T12:21
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
максим виторган
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика за то, что он научил ведущую "материнской любви".Праздник прошел в одном из московских кафе в пиратской тематике: Платон позировал с живым попугаем и дрался игрушечной саблей, а Ксения и Филипп Киркоров примерили на себя пиратские шляпы.Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Актер редко комментирует их отношения и причины развода.
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знаменитости, ксения собчак, максим виторган, шоу-бизнес
12:21 19.11.2021
 
Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына

Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына Платона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика за то, что он научил ведущую "материнской любви".

"Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения", – написала Собчак.

Праздник прошел в одном из московских кафе в пиратской тематике: Платон позировал с живым попугаем и дрался игрушечной саблей, а Ксения и Филипп Киркоров примерили на себя пиратские шляпы.

"Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: "Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим", – поделилась Ксения в посте.

Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Актер редко комментирует их отношения и причины развода.
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