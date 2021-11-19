Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына
Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына Платона
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика за то, что он научил ведущую "материнской любви".
"Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения", – написала Собчак.
Праздник прошел в одном из московских кафе в пиратской тематике: Платон позировал с живым попугаем и дрался игрушечной саблей, а Ксения и Филипп Киркоров примерили на себя пиратские шляпы.
"Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: "Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим", – поделилась Ксения в посте.
Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Актер редко комментирует их отношения и причины развода.