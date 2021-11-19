https://ria.ru/20211119/sobchak-1759780772.html

Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына

Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына - РИА Новости, 19.11.2021

Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождении сына

Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:21

2021-11-19T12:21

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ксения собчак

максим виторган

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на праздновании дня рождения сына Платона – ему исполнилось пять лет. В Instagram она поблагодарила мальчика за то, что он научил ведущую "материнской любви".Праздник прошел в одном из московских кафе в пиратской тематике: Платон позировал с живым попугаем и дрался игрушечной саблей, а Ксения и Филипп Киркоров примерили на себя пиратские шляпы.Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон. Актер редко комментирует их отношения и причины развода.

https://ria.ru/20211103/sobchak-1757537410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ксения собчак, максим виторган, шоу-бизнес