Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/parad-1760102212.html
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек - РИА Новости, 22.11.2021
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек
Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:50
2021-11-22T09:27
в мире
сша
висконсин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760112175_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbe917c6cb6a94e916940faecd4c77ff.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших.Автомобиль, на котором сбили людей, найден. Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на опубликованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, снятом на месте происшествия, видно, как красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки, похожие на выстрелы.
сша
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760112175_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_67369be005c7cb7a876d585743e262fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, висконсин
03:50 22.11.2021 (обновлено: 09:27 22.11.2021)
 
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек

При наезде водителя на толпу на рождественском параде в США пострадали более 20 человек

© REUTERS / Daniel SteinleНа месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Daniel Steinle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.
Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших.

"По данным полиции, более 20 человек пострадали после того, как машина проехала через толпу на праздничном параде в Уокеше", - сообщает телеканал CBS 58 со ссылкой на полицию.

Автомобиль, на котором сбили людей, найден.
Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.
В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на опубликованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, снятом на месте происшествия, видно, как красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки, похожие на выстрелы.
 
В миреСШАВисконсин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году
11:23В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
11:22Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
10:41Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
10:41Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
Лента новостейМолния
Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому годуВ Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточекIntel выпустит недорогую видеокарту для компьютеровАббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспектеВышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границеЛюбимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой