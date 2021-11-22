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В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек - РИА Новости, 22.11.2021
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек
Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:50
2021-11-22T03:50
2021-11-22T09:27
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших.Автомобиль, на котором сбили людей, найден. Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на опубликованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, снятом на месте происшествия, видно, как красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки, похожие на выстрелы.
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в мире, сша, висконсин
03:50 22.11.2021 (обновлено: 09:27 22.11.2021)
В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек
При наезде водителя на толпу на рождественском параде в США пострадали более 20 человек
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин
.
Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших.
"По данным полиции, более 20 человек пострадали после того, как машина проехала через толпу на праздничном параде в Уокеше", - сообщает телеканал CBS 58 со ссылкой на полицию.
Автомобиль, на котором сбили людей, найден.
Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.
В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на опубликованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, снятом на месте происшествия, видно, как красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки, похожие на выстрелы.