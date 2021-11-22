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В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек

В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек - РИА Новости, 22.11.2021

В США при наезде водителя на толпу пострадали более 20 человек

Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:50

2021-11-22T03:50

2021-11-22T09:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, более 20 человек пострадали после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин.Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших.Автомобиль, на котором сбили людей, найден. Полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.В Facebook велась прямая трансляция мероприятия, на опубликованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник на большой скорости едет по закрытой для парада дороге, нагоняя марширующих участников. На другом видео, как утверждается, снятом на месте происшествия, видно, как красный внедорожник проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки, похожие на выстрелы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, висконсин