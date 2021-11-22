https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html
ФСИН поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах
ФСИН поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах - РИА Новости, 22.11.2021
ФСИН поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах
ФСИН России в целом поддерживает инициативу ужесточить ответственность за пытки, сообщила замначальника правового управления службы Надежда Городничина. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:46
2021-11-22T18:46
2021-11-22T18:46
общество
саратовская область
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
telegram (приложение)
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ФСИН России в целом поддерживает инициативу ужесточить ответственность за пытки, сообщила замначальника правового управления службы Надежда Городничина.В понедельник в Совете Федерации прошло заседание о совершенствовании законодательства по вопросам противодействия пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению."Вопрос о выделении самостоятельного состава преступления, новой статьи, я думаю, еще требует дополнительной проработки и обсуждения, поскольку высказаны различные точки зрения. Но в целом идея усиления ответственности, усиления, повышения санкций за совершение преступлений такого характера поддерживается", - сказала Городничина на заседании в Совфеде.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
https://ria.ru/20211116/proisshestvie-1759281269.html
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общество, саратовская область, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), telegram (приложение), игорь краснов, россия
ФСИН поддержала инициативу об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах
ФСИН поддержала инициативу об ужесточении ответственность за пытки и насилие в тюрьмах