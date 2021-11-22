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Российские школьники установили рекорд в олимпиаде по астрономии

Российские школьники установили рекорд в олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 22.11.2021

Российские школьники установили рекорд в олимпиаде по астрономии

Сборная России установила абсолютный рекорд в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике, рассказало Министерство просвещения. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:59

2021-11-22T09:59

2021-11-22T10:20

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сборная России установила абсолютный рекорд в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике, рассказало Министерство просвещения."Сборная России установила абсолютный рекорд в олимпиаде по астрономии и астрофизике. В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в г. Богота (Колумбия) в дистанционном формате",—- говорится в сообщении на официальном телеграмм-канале министерства.Пресс-служба уточняет, что в соревновании участвовали 48 стран и 62 команды. Отмечается, что каждая из стран-участниц могла заявить по два коллектива.

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