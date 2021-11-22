https://ria.ru/20211122/nalogi-1760232355.html

Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС

Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС - РИА Новости, 22.11.2021

Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС

Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:04

2021-11-22T19:04

2021-11-22T19:04

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семья

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении ведомства."В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя", - сказано в сообщении.Во вкладке "Семейный доступ" необходимо нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос" (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.В случае отмены запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано, отмечает ФНС. "Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение", - указывается в сообщении."Также теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", - заключила ФНС.

https://ria.ru/20211122/p2p-1760163958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, дети, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия