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Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС
Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС - РИА Новости, 22.11.2021
Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС
Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:04
2021-11-22T19:04
общество
семья
дети
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении ведомства."В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя", - сказано в сообщении.Во вкладке "Семейный доступ" необходимо нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос" (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.В случае отмены запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано, отмечает ФНС. "Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение", - указывается в сообщении."Также теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", - заключила ФНС.
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общество, семья, дети, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия
19:04 22.11.2021
 
Родители могут платить налоги за детей в личном кабинете, заявили в ФНС

В ФНС заявили, что родители могут платить налоги за своих детей в личном кабинете на сайте

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Родители теперь могут заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении ведомства.
"В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя", - сказано в сообщении.
Во вкладке "Семейный доступ" необходимо нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос" (в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.
В случае отмены запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано, отмечает ФНС. "Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение", - указывается в сообщении.
"Также теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", - заключила ФНС.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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ОбществоСемьяДетиФедеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиРоссия
 
 
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