https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html
Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января - РИА Новости, 22.11.2021
Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Для некоторых видах предпринимательской деятельности в 2022 году будут пересмотрены налоговые ставки в сторону понижения, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:10
2021-11-22T01:10
2021-11-22T01:29
экономика
общество
налоги
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Для некоторых видах предпринимательской деятельности в 2022 году будут пересмотрены налоговые ставки в сторону понижения, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, с 1 января 2022 года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, от уплаты НДС освободят предпринимателей сферы общепита.Также для предприятий с численностью от 250 человек снизится ставка по страховым взносам и составит: с части вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам - 10%, по медицинским - 5%, по взносам "на больничные" - 0%).Помимо этого, организации освободили от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.Будут также льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Кроме этого сохранится практика предоставления социальных и имущественных вычетов. Прибавится новый – налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, напомнил Соловьев.
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экономика, общество, налоги
01:10 22.11.2021 (обновлено: 01:29 22.11.2021)
Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Юрист Соловьев сообщил россиянам о снижении ряда налогов с 1 января 2022 года
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Для некоторых видах предпринимательской деятельности в 2022 году будут пересмотрены налоговые ставки в сторону понижения, рассказал агентству "Прайм"
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, с 1 января 2022 года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, от уплаты НДС освободят предпринимателей сферы общепита.
"Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить свое материальное положение в результате этой налоговой льготы", — отметил собеседник агентства.
Также для предприятий с численностью от 250 человек снизится ставка по страховым взносам и составит: с части вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам - 10%, по медицинским - 5%, по взносам "на больничные" - 0%).
Помимо этого, организации освободили от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.
Будут также льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Кроме этого сохранится практика предоставления социальных и имущественных вычетов. Прибавится новый – налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, напомнил Соловьев.