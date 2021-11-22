https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html

Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января

Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января - РИА Новости, 22.11.2021

Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января

Для некоторых видах предпринимательской деятельности в 2022 году будут пересмотрены налоговые ставки в сторону понижения, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T01:10

2021-11-22T01:10

2021-11-22T01:29

экономика

общество

налоги

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Для некоторых видах предпринимательской деятельности в 2022 году будут пересмотрены налоговые ставки в сторону понижения, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, с 1 января 2022 года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, от уплаты НДС освободят предпринимателей сферы общепита.Также для предприятий с численностью от 250 человек снизится ставка по страховым взносам и составит: с части вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам - 10%, по медицинским - 5%, по взносам "на больничные" - 0%).Помимо этого, организации освободили от обязанности сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы помимо налоговой инспекции по месту регистрации.Будут также льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путевки на отдых, даже если расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Кроме этого сохранится практика предоставления социальных и имущественных вычетов. Прибавится новый – налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, напомнил Соловьев.

https://ria.ru/20211109/nalogi-1758310975.html

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экономика, общество, налоги