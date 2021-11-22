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Россиянам упростят жизнь
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ - РИА Новости, 22.11.2021
Россиянам упростят жизнь
Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:20
2021-11-22T08:57
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.3-НДФЛ – форма, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Ее также подают, чтобы получить налоговый вычет.Сейчас служба обрабатывает около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать доходы, пояснил Егоров. Он указал, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически — удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать документы.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти в ближайшие три года не планируют каких-либо изменений, связанных с этим налогом.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
03:20 22.11.2021 (обновлено: 08:57 22.11.2021)
 
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ

Глава ФНС Егоров анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.

"Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще", — заявил он.

3-НДФЛ – форма, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Ее также подают, чтобы получить налоговый вычет.
Сейчас служба обрабатывает около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать доходы, пояснил Егоров. Он указал, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.
В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически — удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать документы.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти в ближайшие три года не планируют каких-либо изменений, связанных с этим налогом.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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