Россиянам упростят жизнь

03:20 22.11.2021 (обновлено: 08:57 22.11.2021)
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
Глава ФНС Егоров анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.
"Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще", — заявил он.
3-НДФЛ – форма, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Ее также подают, чтобы получить налоговый вычет.
Сейчас служба обрабатывает около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать доходы, пояснил Егоров. Он указал, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.
В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически — удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать документы.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти в ближайшие три года не планируют каких-либо изменений, связанных с этим налогом.