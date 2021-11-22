https://ria.ru/20211122/nalog-1760101098.html

Россиянам упростят жизнь

Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ - РИА Новости, 22.11.2021

Россиянам упростят жизнь

Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:20

2021-11-22T03:20

2021-11-22T08:57

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщило РБК со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова.3-НДФЛ – форма, при помощи которой физические лица отчитываются по налогу на их доходы. Ее также подают, чтобы получить налоговый вычет.Сейчас служба обрабатывает около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к данным. Если его обеспечить не удастся, тогда остается декларировать доходы, пояснил Егоров. Он указал, что налогоплательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.В большинстве случаев НДФЛ уплачивается автоматически — удерживается с заработной платы. Однако иногда налогоплательщикам приходится самостоятельно подавать документы.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти в ближайшие три года не планируют каких-либо изменений, связанных с этим налогом.

https://ria.ru/20200326/1569173735.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)