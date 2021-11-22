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СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек
СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек - РИА Новости, 22.11.2021
СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек
Один человек погиб после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T04:04
2021-11-22T04:04
2021-11-22T04:58
в мире
сша
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, сообщает местный телеканал CBS 58."По меньшей мере один человек скончался и более 20 пострадали", - говорится в сообщении.Также канал отмечает, что полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.Ранее полиция подтвердила, что машина въехала в толпу на рождественском параде в Уокеше. По данным правоохранителей, пострадали более 20 человек. Полицейским удалось обнаружить автомобиль - внедорожник красного цвета, также у них есть данные о возможном подозреваемом - человеке, который "представляет интерес".
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в мире, сша
04:04 22.11.2021 (обновлено: 04:58 22.11.2021)
СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек
CBS 58: в Висконсине при наезде водителя на толпу погиб один человек, более 20 пострадали
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Один человек погиб после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин
, сообщает местный телеканал CBS 58
.
"По меньшей мере один человек скончался и более 20 пострадали", - говорится в сообщении.
Также канал отмечает, что полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.
Ранее полиция подтвердила, что машина въехала в толпу на рождественском параде в Уокеше. По данным правоохранителей, пострадали более 20 человек. Полицейским удалось обнаружить автомобиль - внедорожник красного цвета, также у них есть данные о возможном подозреваемом - человеке, который "представляет интерес".