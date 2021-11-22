https://ria.ru/20211122/naezd-1760102491.html

СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек

СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек - РИА Новости, 22.11.2021

СМИ: в США при наезде водителя на толпу погиб один человек

Один человек погиб после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T04:04

2021-11-22T04:04

2021-11-22T04:58

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149765/85/1497658551_0:261:5007:3077_1920x0_80_0_0_963598d5abb6d894f1b3bd4ca8d8c828.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб после того, как водитель въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокеша в американском штате Висконсин, сообщает местный телеканал CBS 58."По меньшей мере один человек скончался и более 20 пострадали", - говорится в сообщении.Также канал отмечает, что полиция просит жителей районов, расположенных поблизости от места происшествия, не выходить из дома. Кампус местного университета Кэролла закрыт.Ранее полиция подтвердила, что машина въехала в толпу на рождественском параде в Уокеше. По данным правоохранителей, пострадали более 20 человек. Полицейским удалось обнаружить автомобиль - внедорожник красного цвета, также у них есть данные о возможном подозреваемом - человеке, который "представляет интерес".

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша