https://ria.ru/20211122/migranty-1760132765.html

Лукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцам

Лукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцам - РИА Новости, 22.11.2021

Лукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС не идет на контакт по поводу решения проблемы с нахождением 2 тысяч ближневосточных беженцев у границы с РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:28

2021-11-22T11:28

2021-11-22T11:50

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС не идет на контакт по поводу решения проблемы с нахождением 2 тысяч ближневосточных беженцев у границы с Польшей."Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тысячам беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – ред.) около 2 тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия - ред.) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела - ред.) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik в понедельник.По его словам, даже то, что она в телефонном разговоре с Лукашенко "пообещала контактные лица - они на контакт даже не выходят". Министр иностранных дел Беларуси (Владимир - ред.) Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.Лукашенко заявил, что Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но отметил, что белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми."В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, главы государств пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.

https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html

https://ria.ru/20211121/granitsa-1760040352.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко