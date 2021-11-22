11:28 22.11.2021 (обновлено: 11:50 22.11.2021)
Лукашенко пожаловался на нежелание Евросоюза идти на контакт по беженцам
Лукашенко: Евросоюз не идет на контакт по проблеме беженцев на границе с Польшей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС не идет на контакт по поводу решения проблемы с нахождением 2 тысяч ближневосточных беженцев у границы с Польшей.
"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тысячам беженцев. У нас же в этом лагере (в логистическом центре у границы с Польшей – ред.) около 2 тысяч беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия - ред.) их забрали. Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела - ред.) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik в понедельник.
По его словам, даже то, что она в телефонном разговоре с Лукашенко "пообещала контактные лица - они на контакт даже не выходят". Министр иностранных дел Беларуси (Владимир - ред.) Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - рассказал глава государства.
Лукашенко заявил, что Минск будет требовать, чтобы Германия забрала этих мигрантов, но отметил, что белорусская сторона, в принципе, может и сама справиться с этими людьми.
"В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, главы государств пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.