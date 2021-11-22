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"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны

"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.11.2021

"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны

"Дорога жизни" – единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая во время Великой Отечественной войны (1941-1945) с сентября 1941 года... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T00:44

2021-11-22T00:44

2021-11-22T00:44

справки

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

ладожское озеро

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"Дорога жизни" – единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая во время Великой Отечественной войны (1941-1945) с сентября 1941 года по март 1943 года осажденный германскими войсками Ленинград (ныне Санкт-Петербург) с тылом страны. Проходила через Ладожское озеро. В навигационные периоды перевозки по "Дороге жизни" производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-западного речного пароходства, в ледостав – по ледовой дороге на автотранспорте, далее до Ленинграда по железной дороге. Предпринимая нападение на СССР, руководство Германии придавало исключительно важное значение захвату Ленинграда, чтобы приобрести наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для снабжения своих войск и выгодный исходный район для удара в тыл войскам Красной Армии, прикрывавшим Москву. Наступление германских войск непосредственно на него началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои уже шли на ближних подступах к Ленинграду. 30 августа германские войска перерезали железные дороги, связывавшие город со страной. 8 сентября 1941 года они овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В блокированном городе (с пригородами), хотя эвакуация и продолжалась, осталось около 2,9 миллиона мирных жителей, в том числе около 400 тысяч детей, а запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены. Воздушный мост между Большой землей и осажденным городом лишь в незначительной степени удовлетворял его потребности в продовольствии и других нужных товарах. Единственным путем, по которому можно было доставлять грузы в Ленинград в больших объемах и эвакуировать людей из осажденного города, оказалось Ладожское озеро, юго-западное и юго-восточное побережья которого оставались в руках советских войск. Но на его берегах не было ни пристаней, ни пирсов, так как высокие волны, вызываемые ветреной штормовой погодой, издавна делали озеро опасным для судоходства, и поэтому с момента основания города строились водные пути для обхода озера при перевозке. В сентябре и октябре 1941 года в ускоренном темпе были проведены работы по обустройству гаваней, углублению дна, строительству узкоколейных железнодорожных путей, складов, землянок. На западном берегу озера построили порт Осиновец. По подводным кабелям была налажена телефонная и телеграфная связь.Для связи с Ленинградом была произведена реконструкция малодеятельной тупиковой Ириновской линии, по которой до войны ходили 3-4 пары пригородных паровых поездов. В 1941 году эта линия стала единственной железной дорогой из осажденного Ленинграда, она превратилась в важную магистраль, а глухая маленькая станция "Ладожское озеро" – в большой железнодорожный узел с примыкающим к нему озерно-речным портом. На станции "Ладожское озеро" число путей увеличилось с четырех до более чем двадцати.12 сентября 1941 года к еще недостроенным причалам Ладожского озера подошел первый караван барж с грузами для осажденного города. В тот же день в Ленинград с Ладожского узла отправились первые поезда с продовольствием. Всего за короткую, но очень трудную осеннюю навигацию 1941 года на западный берег Ладожского озера было доставлено около 60 тысяч тонн различных грузов, из них 45 тысяч тонн продовольствия. Из города эвакуировали 33,5 тысячи мирных жителей и раненых. Перевозки происходили в условиях непрерывных налетов германской авиации с берега, расположенного всего в 25-30 километрах от трассы.С началом зимы и ледостава водная коммуникация перестала действовать. В этих условиях единственный выход из положения состоял в сооружении зимней дороги по льду Ладожского озера. Подготовка к ее строительству началась еще в октябре 1941 года. Автодорожный отдел Управления тыла Ленинградского фронта, которому было поручено сооружение этой дороги, проделал совместно с учеными Гидрологического института большую подготовительную работу по изучению ледового режима Ладоги и проектированию трасс ледового пути.Полученные данные легли в основу проекта трассы, получившей официальное название – Военно-автомобильная дорога №101 (№102), но жители осажденного Ленинграда дали ей другое название – "Дорога жизни". Трасса общей протяженностью около 30 километров проходила от мыса Осиновец (деревни Ваганово и Коккорево) через остров Зеленец с разветвлением на села Кобона и Лаврово. Дорогу прокладывали по принципу наименьших глубин – там лед прорывался реже.Первый конно-транспортный батальон отправился по ней 21 ноября 1941 года. Он привез в город 63 тонны муки. 22 ноября колонна из 60 автомобилей со стороны осажденного Ленинграда впервые пересекла по льду Ладожское озеро. На следующий день машины вернулись в город с продовольствием. Ледовый покров был настолько хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка продовольствия. Тем не менее, тем рейсом удалось перевезти 33 тонны продуктов.Ввиду интенсивного движения по еще недостаточно окрепшему льду несколько раз дорогу приходилось переносить на новое место. За первый месяц дорога переводилась четыре раза, а отдельные ее участки – еще чаще. Кроме того, трасса находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой германской артиллерии и авиации, а суровый нрав Ладоги вносил дополнительные коррективы в работу. С конца ноября начались необычайно сильные морозы. Дул свирепый северный ветер, метель заметала дорогу. В этих условиях водители часто теряли ориентировку. В результате, только 29 ноября 1941 года было потеряно 52 автомашины (к 1 февраля 1942 года на льду Ладожского озера затонуло 327 автомашин). Однако, не обращая внимания на тяжелую погодную обстановку, обстрелы и переутомление, водители старались за сутки совершить две поездки. Речь шла о жизни и смерти сотен тысяч людей. Лозунг тех дней гласил – "Каждые два рейса обеспечивают 10500 ленинградских жителей. Борись за два рейса". Некоторые шоферы успевали сделать даже три рейса. В отдельные периоды на "Дороге жизни" работало до четырех тысяч автомобилей. Чтобы успеть выпрыгнуть, если машина начнет тонуть, шоферы при езде на трассе часто не закрывали двери.На дороге работали несколько тысяч, а по некоторым данным, десятки тысяч человек. Кроме водителей и механиков, это и те, кто прокладывал путь и занимался разведкой льда, и регулировщики, которые отправляли колонны наиболее безопасными маршрутами. Каждый день они подвергали опасности свои жизни. С января 1942 года движение по трассе стало более упорядоченным. Дорога представляла собой сложнейшее инженерное сооружение. Ее строители изготавливали дорожные знаки, строили базы, склады, обогревательные и медицинские пункты, мастерские, телефонные и телеграфные станции, пункты питания и технической помощи, приспосабливали разнообразные средства маскировки. Охрана и оборона "Дороги жизни" осуществлялась стрелковыми частями, расположенными по берегам озера и вдоль трассы, бригадами морской пехоты, а также авиационными и зенитными частями Ленинградского фронта, Войск ПВО страны, Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, объединенных в Ладожский район ПВО. От налетов германской авиации Ладожскую ледовую трассу защищали малокалиберные зенитные батареи (установить больший калибр не позволял вес орудий, которые после выстрела проваливались под лед). Они вместе с зенитными пулеметами в шахматном порядке были расставлены по обе стороны дороги.Наземную охрану осуществлял специально сформированный стрелковый полк, бойцы которого располагались на льду Ладожского озера, в 8-12 километрах от берега, занятого противником. Были созданы две оборонительные полосы с дотами и снежно-ледяными окопами. Перед передним краем были установлены сотни фугасов натяжного действия и несколько тысяч противопехотных мин.По всей ледовой трассе стояли большие белые палатки – "ледовые лазареты". В каждой из них печка-буржуйка, на которой всегда стоял чайник с кипятком. В "ледовые лазареты" заходили погреться продрогшие водители, бойцы-дорожники, регулировщики. В первую и самую страшную блокадную зиму ледовая дорога функционировала 152 дня, до 24 апреля 1942 года, когда колеса грузовиков стали проваливаться под талый лед. За это время было перевезено более 360 тонн различных грузов, переправлены с полным вооружением шесть стрелковых дивизий и танковая бригада. Одновременно из Ленинграда были эвакуированы около 540 тысяч человек, около 3700 вагонов промышленного оборудования и другого имущества. навигацию 1942 года, которая действовала с 20 мая по 25 ноября, в осажденный город было доставлено более 700 тонн грузов, 265 тысяч человек, вывезено свыше 300 тонн грузов и эвакуировано около 530 тысяч человек. Кроме того, по дну озера был проложен Ладожский трубопровод для подачи в Ленинград нефтепродуктов, а также протянут трехфазный электрический кабель, по которому стал поступать ток в осажденный город.Вторая блокадная зима выдалась теплой, Ладожское озеро долго не замерзало, что тормозило начало работы ледовой трассы. Лишь 20 декабря 1942 года началось движение по ней на лошадях, а 24 декабря была разрешена перевозка грузов на автомашинах. Всего за время работы ледовой трассы в 1942-1943 годах удалось перевезти в Ленинград 118 тысяч тонн продовольствия, 55 тысяч тон боеприпасов, 33 тысячи тонн угля и горючесмазочных материалов, эвакуировано 88 тысяч человек. Ледовая дорога работала по 30 марта 1943 года. В ту зиму "Дорога жизни" перестала быть единственной артерией, связывающей город со страной. В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, и вдоль южного берега Ладожского озера была сооружена железная дорога через Шлиссельбург.Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороге жизни" за весь период ее действия, составило свыше 1615 тысяч тонн; за это же время из города было эвакуировано около 1376 тысяч человек. Никто не знает, сколько людей погибло на "Дороге жизни" – от обстрелов или на тонком льду. Машины – легендарные "полуторки" ГАЗ – доставали со дна озера еще несколько десятилетий после окончания войны. Теперь бронзовая копия такой машины стоит на берегу Ладожского озера как памятник подвигу, который изо дня в день совершали обычные люди на военно-автомобильной дороге №101. Память о массовом героизме советских людей, обеспечивших движение по "Дороге жизни", увековечена в памятниках и мемориальных ансамблях, входящих в "Зеленый пояс Славы". Центральное место среди них занимают архитектурно-скульптурная композиция "Разорванное кольцо", ансамбль "Румболовская гора", памятник "Цветок жизни". На протяжении наземной части трассы установлено 45 мемориальных километровых столбов. В 1972 году в поселке Осиновец на западном берегу Ладожского озера открыт Музей "Дорога жизни" (филиал Центрального военно-морского музея им. императора Петра Великого). В 1974 году на станции "Ладожское озеро" близ Осиновца был сооружен мемориальный вокзал-памятник.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро