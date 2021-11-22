https://ria.ru/20211122/loshad-1759852961.html

Битвы гаремных жеребцов. В России восстановили вымершую дикую лошадь

Битвы гаремных жеребцов. В России восстановили вымершую дикую лошадь - РИА Новости, 22.11.2021

Битвы гаремных жеребцов. В России восстановили вымершую дикую лошадь

Проект по возрождению лошади Пржевальского в России развивается успешно: за шесть лет полувольная популяция на огромном огороженном участке Оренбургского... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

2021-11-22T11:05

наука

биология

генетика

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МОСКВА, 22 ноября — РИА Новости, Алексей Огнев. Проект по возрождению лошади Пржевальского в России развивается успешно: за шесть лет полувольная популяция на огромном огороженном участке Оренбургского заповедника уже достигла 69 особей и стабильно растет. К 2030-му здесь будет две сотни животных. Как себя чувствуют дикие скакуны в предуральских степях — в материале РИА Новости.Лошадиная санта-барбараЛошади Пржевальского ведут стадный образ жизни. Группы делятся на гаремные (кобылы и жеребята во главе с жеребцом) и холостяковые. Сейчас в Оренбургском заповеднике — четыре гарема и две холостяковые группы. Одна образовалась естественным образом из одиноких жеребцов и молоденьких жеребчиков, которым два-три года, другая — "генетическая резервация" в акклиматизационных загонах. У каждой лошади есть имя.В начале ноября в степь выпустили жеребцов Шивара, Субу и Сандро. В неволе остались всего три особи."Мы выбрали достойных. Играли роль фенотипические признаки: кто самый высокий, сильный, статный, у кого грива помощнее. Смотрели на родословную, отслеживали количество близкородственных скрещиваний, — объясняет Евгений Булгаков, руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского. — Обычно мы выпускаем животных осенью и весной. Осенью гормональный фон на низком уровне: если будут стычки между жеребцами, то не слишком кровавые.Кобылы нередко переходят из одного гарема в другой, отдавая предпочтение самым сильным жеребцам."По весне гормональный фон высокий, кровь бурлит, все цветет, ветер носит будоражащие запахи, и лошади на взводе. Тут начинается самое интересное: появляются жеребята, меняется социальная структура, — рассказывает Евгений. — Когда встречаются два гарема, жеребцы дерутся. Причем очень серьезно — им есть что терять. Победитель может забрать часть кобыл или даже всех, а проигравший идет зализывать раны, набираться сил, чтобы позже создать собственную лошадиную семью. Бывает, пока они сражаются, некоторые кобылы под шумок убегают к тому, кто давно сердцу мил. Иногда не принимают нового жеребца и покидают его. Но чаще всего гаремные жеребцы бьются и расходятся, оставшись при своем.Сейчас большинство кобыл отдало предпочтение венгерскому жеребцу Регнуму. Он обрел свободу в прошлом году."Регнум сильный, молодой и очень грамотно управляет гаремом, — говорит Евгений. — Сразу забрал всех кобыл у француза Авена и ушел далеко на север нашего заповедного участка. Теперь это его вотчина, "сокрытый гарем", он держится особняком. В этом году Регнум ненадолго появился, присмотрелся, поднапрягся, отобрал всех кобыл у венгерца Макоса и опять двинулся на север. Но Макос — боец тертый, он уже терял гарем и возвращал. У него родилось немало жеребят".Среди кобыл есть такие, кто меняет гаремы как перчатки. В Оренбургском заповеднике их несколько. Например, Пума переходит в другую семью буквально каждые две недели, и это лето не исключение. Поэтому она очень низкого ранга — нигде не может завоевать авторитет.У лошадей своя иерархия, это динамическая структура. Среди кобыл в гареме есть главная — самая опытная и мудрая. Иногда она даже задает направление перемещения вместо жеребца. Такова, например, французская Селена. Существуют кобылы-аутсайдеры — молоденькие, неопытные, слабые. Ранг зависит от возраста и наличия жеребенка. К примеру, молоденькую Саванну из гарема Ориго постоянно обижали. Но у нее родился Стэнли (кстати, его опекун — хоккеист Вячеслав Фетисов) и она тут укрепила позиции, стала агрессивнее. Теперь старшие кобылы ее побаиваются и не идут на конфронтации. Ей достаточно лишь пригрозить ударом или укусом — и все разбегаются, никто не хочет получить удар копытом.Подробнее о личной жизни лошадей можно узнать из документального сериала, снятого в Оренбургском заповеднике.Из Европы в степи ОренбуржьяКак известно, лошадь Пржевальского вымерла в природе более полувека назад, но примерно дюжина особей уцелела в зоопарках и заповедниках и биологам удалось возродить исчезающий вид, несмотря на риск инбридинга и появления вредных мутаций. Для дальнейшего сохранения вида особенно важно создать несколько независимых чистокровных природных популяций. Сейчас на планете около трех тысяч лошадей Пржевальского, из которых около 400 обитают на воле — в Монголии и Китае. В диких условиях лошади живут 17–20 лет, в зоопарках — до 30 лет.В России лошадям Пржевальского отведен отдельный кластер Оренбургского заповедника под названием "Предуральская степь" площадью около 16,5 тысячи гектаров. По всему периметру он огорожен сеточным забором. Раньше здесь был военный полигон, где сохранилась ковыльная степь — целинная, которая никогда не распахивалась, и вторичная, возникшая на не паханных с 1960-х годов участках. Естественных водоемов на территории мало, многие из них пересыхают летом. Поэтому были созданы два искусственных водопоя скважинного типа с насосами, работающими на солнечной энергии.Основатели российской популяции прибыли из Франции (шесть лошадей с биостанции "Тур дю Вале") и Венгрии (вначале 14, затем 16 лошадей из национального парка "Хортобадь"). В следующем году планируют доставить лошадей из зоопарка в Миннесоте: это поможет увеличить генетическое разнообразие создаваемой популяции. Пополнение планировалось еще в прошлом году, но было отложено из-за пандемии.После прибытия из Европы лошади проходили адаптацию в двух акклиматизационных загонах. Постепенно они приспособились к местному климату. Кроме того, прекратилось действие препаратов, подавляющих репродуктивную функцию, — дело в том, что в европейских резерватах и зоопарках наблюдается стабильный рост популяции, но довольно остро стоит проблема дефицита территории, поэтому размножение лошадей останавливают медикаментозно. Кроме того, транспортировать беременных кобыл к месту реинтродукции крайне опасно.Каждый год лошадей небольшими группами выпускали из акклиматизационных загонов на основную территорию заповедника. На воле они стали размножаться. В 2018 году появились на свет пять жеребят, в 2019-м — 11, в 2020-м — шесть, зато в 2021 году — 15, а в следующем ожидается еще больше. В этом году впервые ожеребилась кобыла, которая родилась уже в заповеднике. Ее зовут Саяна. Кодовое имя жеребенка — Блоха.Любовь к биологииВ Центре реинтродукции сейчас два сотрудника. Они знают биографию каждой лошади и без труда различают их по внешнему виду, поведению и характеру. Работают вахтовым методом: неделя через неделю."Видимо, я был рожден биологом, — рассказывает Евгений. — И моя жена — кандидат биологических наук, кума тоже биолог. Родители окончили Оренбургский сельскохозяйственный институт. Отец — зоотехник (правда, он не работал по специальности). Я вырос в деревне на западе Оренбургской области. Все детство прошло на природе. Мог часами наблюдать за насекомыми. Читал Брэма и Фабра. Собирал килограммы окаменелостей и раскладывал дома по шкафам. Выигрывал олимпиады по биологии. Когда возник вопрос, куда поступать, сомнений не было. Я окончил химико-биологический факультет Оренбургского государственного университета. На меня во многом повлиял мой научный руководитель, один из крупнейших микологов в России, Максим Анатольевич Сафонов".В заповеднике Евгений работает с 2018 года. Он сменил на посту директора Центра реинтродукции Татьяну Жарких.Булгаков пишет кандидатскую диссертацию о влиянии лошадей Пржевальского на степные экосистемы, их почву и фауну. Конечно, пять лет — слишком малый срок, чтобы выявить динамику. Сейчас только-только набирается материал: пробы почв, образцы мезофауны, математические модели. Года через три уже можно будет сделать первые выводы.Вымирание и возрождениеПочему лошадь Пржевальского — последний дикий вид, уцелевший в природе? Мы задали этот вопрос зоологу Наталье Спасской, кандидату биологических наук, ученому секретарю Зоологического музея МГУ, одному из главных российских специалистов по диким лошадям.По ее словам, семейство лошадиных переживало расцвет в середине и конце плейстоцена, когда бо́льшая часть Евразии была покрыта тундростепью. На этих просторах паслось множество травоядных животных, в том числе и разнообразные лошади. Потом климат изменился — стал более теплым и влажным, тундростепь исчезла, между тундрой и степью возник лесной пояс. Эти изменения привели к вымиранию значительного числа видов животных из всем хорошо известной мамонтовой фауны. Видовое разнообразие лошадей также резко сократилось. Другая причина уменьшения разнообразия и численности диких лошадей — антропогенное воздействие. Степи стал активно осваивать человек: сначала здесь жили кочевники с многочисленным домашним скотом, потом земледельцы начали распахивать плодородные черноземы. Сейчас степи — самая антропогенно нарушенная природная зона: первобытная целина сохранилась крошечными кусочками, а для диких животных просто не оставалось места. Процесс истребления и вымирания шел с запада на восток. Диких лошадей вытеснили в малонаселенные и достаточно экстремальные для них районы, где они дожили до середины XX века, но потом исчезли и здесь.В целом сегодняшняя ситуация с возвращением лошади Пржевальского в дикую природу не выглядит радужно, отмечает Наталья Спасская.Возвращать лошадей Пржевальского в пределы исторической зоны обитания вида начали около 30 лет назад. Из пяти проектов (три в Монголии, по одному в Китае и Казахстане) наиболее успешны только два монгольских. Но ни в одном из них не создана пока самоподдерживающаяся популяция, за судьбу которой можно было бы уже не волноваться. Причин много. Это и неудачи на начальных этапах реализации проектов. Лошади адаптировались и размножались хуже в трех популяциях, которые располагаются в зоне полупустыни. Много диких лошадей, да и домашнего скота по всей Монголии, погибло зимой 2010 года в связи с бескормицей из-за предшествующей засухи и экстремально суровой и многоснежной зимы. К тому же по-прежнему сохраняется конкуренция между дикими лошадьми и домашними животными за пастбища и водопои в китайском проекте.Интересно, что в начале 1990-х около трех десятков лошадей Пржевальского выпустили из украинского заповедника "Аскания-Нова" на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, а сейчас их там уже более ста особей. Эта территория лежит вне исторического ареала, но животные довольно неплохо себя там чувствуют и даже выселились в соседнюю Беларусь. С их помощью исчезают следы той ужасной экологической катастрофы: заброшенные и заросшие бурьяном поля стали постепенно приобретать естественный природный вид, восстанавливаются и увеличивают численность дикие виды растений и животных.Несмотря на достигнутые в мире успехи, успокаиваться рано. Последних диких лошадей удалось сохранить, но бо́льшая часть из них по-прежнему живет в условиях зоопарков или резерватов — на больших огороженных территориях. Для окончательной победы необходимо создать настоящую природную популяцию, и не одну.Перспективы лошади Пржевальского в РоссииСотрудники Оренбургского заповедника составили карту со всеми типами растительности и пришли к выводу, что участок "Предуральская степь" может прокормить 1700 особей. Но запланированный верхний предел численности популяции — в восемь раз меньше, чтобы лошади не вытоптали полностью пастбища на территории с заповедным режимом.Изначально под Оренбургом предполагали создать именно природную популяцию диких лошадей. Выбрали малонаселенный район со слабо развитым земледелием, местные жители в основном занимались животноводством, но активное коневодство не практиковали, в начале 2010-х годов здесь сократилась хозяйственная деятельность из-за оттока населения. Но спустя еще десяток лет ситуация несколько изменилась. Кроме того, на первом этапе реинтродукции сосуществование диких животных рядом с человеком вызывает много сложностей для обеих сторон. Именно поэтому пока лошади Пржевальского содержатся в полувольных условиях.Наталья Спасская полагает, что нужно более активно искать места, где лошадь Пржевальского может обитать на воле. Россия как никакая другая страна имеет для этого пространственные возможности. Например, подходящие территории для реинтродукции могут быть на юге Западной Сибири, в Забайкалье.А пока будем ждать открытия нового центра реинтродукции лошадей Пржевальского в Хакасском заповеднике. Оно запланировано на 2023 год.

https://ria.ru/20210902/zhivotnye-1748380961.html

https://ria.ru/20200713/1574287355.html

https://ria.ru/20200130/1564012883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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