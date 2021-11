https://ria.ru/20211122/kriptovalyuta-1760134706.html

СМИ: запрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.ЦБ Китая ранее неоднократно заявлял, что любая виртуальная валюта незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. И по наблюдению издания, майнинговые мощности (мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты), мигрируют из Китая в другие страны."Согласно данным, собранным Financial Times, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев после запрета вывезли из Китая более 2 миллионов компьютеров", - пишет газета.При этом львиная доля этих компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.Данные Financial Times также показывают, что основная часть компьютеров, отправленных в Казахстан, поступила от китайской компании Bitfufu, которая поставила 80 тысяч единиц оборудования на фермы в Казахстане, и BIT Mining, которая к августу поставила туда 7,8 тысячи устройств.Кроме того, согласно газете в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.

