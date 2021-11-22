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СМИ: запрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны
СМИ: запрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны - РИА Новости, 22.11.2021
СМИ: запрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны
Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:41
2021-11-22T11:41
экономика
казахстан
сша
центральный банк китая
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.ЦБ Китая ранее неоднократно заявлял, что любая виртуальная валюта незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. И по наблюдению издания, майнинговые мощности (мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты), мигрируют из Китая в другие страны."Согласно данным, собранным Financial Times, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев после запрета вывезли из Китая более 2 миллионов компьютеров", - пишет газета.При этом львиная доля этих компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.Данные Financial Times также показывают, что основная часть компьютеров, отправленных в Казахстан, поступила от китайской компании Bitfufu, которая поставила 80 тысяч единиц оборудования на фермы в Казахстане, и BIT Mining, которая к августу поставила туда 7,8 тысячи устройств.Кроме того, согласно газете в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html
казахстан
сша
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экономика, казахстан, сша, центральный банк китая, россия
11:41 22.11.2021
 
СМИ: запрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны

Financial Times: pапрет на криптовалюты в Китае вытесняет майнинг в другие страны

© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяФерма в гараже
Ферма в гараже - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запрет криптовалют в Китае будет способствовать увеличению объемов майнинга в других странах, пишет газета Financial Times.
ЦБ Китая ранее неоднократно заявлял, что любая виртуальная валюта незаконное средство платежа, и деловая деятельность, связанная с криптовалютами, также незаконна. И по наблюдению издания, майнинговые мощности (мощные компьютеры, эмитирующие криптовалюты), мигрируют из Китая в другие страны.
"Согласно данным, собранным Financial Times, четырнадцать крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев после запрета вывезли из Китая более 2 миллионов компьютеров", - пишет газета.
При этом львиная доля этих компьютеров была вывезена в США, Канаду, Казахстан и Россию. Так, например, Bit Digital, одна из крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированная в США, наняла международную логистическую фирму для вывоза своей собственности из Китая и все еще ждет, когда партия из почти тысячи машин будет выпущена из порта Нью-Йорка.
Данные Financial Times также показывают, что основная часть компьютеров, отправленных в Казахстан, поступила от китайской компании Bitfufu, которая поставила 80 тысяч единиц оборудования на фермы в Казахстане, и BIT Mining, которая к августу поставила туда 7,8 тысячи устройств.
Кроме того, согласно газете в России в течение нескольких недель после запрета майнинга криптовалюты в Китае компания Bit Cluster получила более 5 тысяч компьютеров из страны, в то время как Bit River заявила, что с момента запрета она теперь обслуживает 1,8 миллиона китайских компьютеров.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Майнинг биткоинов – дело не только прибыльное, но и мусорное
 
ЭкономикаКазахстанСШАЦентральный банк КитаяРоссия
 
 
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