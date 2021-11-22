https://ria.ru/20211122/kompleks-1760187507.html

В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс

В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс - РИА Новости, 22.11.2021

В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс

Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:22

2021-11-22T15:22

2021-11-22T15:22

республика мордовия

общество

виктор бирюков

республика мордовия

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии осмотрел комплекс и обсудил планы по комплексному развитию территории. "Проект очень хороший. Мы сможем организовать не только досуг наших жителей, но и привлекать туристов из соседних регионов. Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Инвестор проекта - основатель группы компании "Талина" Виктор Бирюков рассказал о долгосрочных перспективах. Если проект будет востребован, агрохолдинг вложится в дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе здесь готовы построить гостиницу и санаторий. Кроме того, есть планы по организации на территории сафари-парка, мест для рыбалки, конноспортивного клуба и профессионального стрельбища.

https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html

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общество, виктор бирюков, республика мордовия, артем здунов, россия