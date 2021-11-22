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В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс
В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс - РИА Новости, 22.11.2021
В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс
Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:22
2021-11-22T15:22
республика мордовия
общество
виктор бирюков
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии осмотрел комплекс и обсудил планы по комплексному развитию территории. "Проект очень хороший. Мы сможем организовать не только досуг наших жителей, но и привлекать туристов из соседних регионов. Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Инвестор проекта - основатель группы компании "Талина" Виктор Бирюков рассказал о долгосрочных перспективах. Если проект будет востребован, агрохолдинг вложится в дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе здесь готовы построить гостиницу и санаторий. Кроме того, есть планы по организации на территории сафари-парка, мест для рыбалки, конноспортивного клуба и профессионального стрельбища.
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общество, виктор бирюков, республика мордовия, артем здунов, россия
15:22 22.11.2021
 
В Атяшевском районе Мордовии появится горнолыжный комплекс

Глава Мордовии Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов осмотрел будущий горнолыжный комплекс "Каменка" в Атяшевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.
"В текущем сезоне в горнолыжном комплексе откроются три трассы: учебная, основная и для катания на тюбингах; на каждой будет работать подъёмник. Закуплены два уплотнителя снега и две пушки для искусственного освежения склона. К новогодним каникулам комплекс начнёт полноценную работу. Будут открыты кафе, раздевалки, детские комнаты, медпункт. Также в текущем сезоне начнет работать каток площадью 150 квадратных метров. Откроется прокат инвентаря: горных лыж, сноубордов, тюбингов и коньков. Организуют работу инструкторов. Появится около 20 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии осмотрел комплекс и обсудил планы по комплексному развитию территории. "Проект очень хороший. Мы сможем организовать не только досуг наших жителей, но и привлекать туристов из соседних регионов. Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Инвестор проекта - основатель группы компании "Талина" Виктор Бирюков рассказал о долгосрочных перспективах. Если проект будет востребован, агрохолдинг вложится в дальнейшее развитие инфраструктуры, в том числе здесь готовы построить гостиницу и санаторий. Кроме того, есть планы по организации на территории сафари-парка, мест для рыбалки, конноспортивного клуба и профессионального стрельбища.
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Республика МордовияОбществоВиктор БирюковРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
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