https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:34
2021-11-22T10:34
2021-11-22T11:21
общество
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", - сказал он.При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает."У преступника нет ни национальности, ни религии", - отметил Клишас.
https://ria.ru/20211122/proekt-1760109445.html
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общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас
10:34 22.11.2021 (обновлено: 11:21 22.11.2021)
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Сенатор Клишас: проект о запрете упоминания национальности преступников требует обсуждения