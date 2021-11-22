https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html

Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021

Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:34

2021-11-22T10:34

2021-11-22T11:21

общество

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", - сказал он.При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает."У преступника нет ни национальности, ни религии", - отметил Клишас.

https://ria.ru/20211122/proekt-1760109445.html

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2021

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общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас