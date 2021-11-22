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Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 22.11.2021
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ
Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:34
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общество
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", - сказал он.При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает."У преступника нет ни национальности, ни религии", - отметил Клишас.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас
10:34 22.11.2021 (обновлено: 11:21 22.11.2021)
 
Клишас оценил проект о запрете упоминаний национальности преступников в СМИ

Сенатор Клишас: проект о запрете упоминания национальности преступников требует обсуждения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", - сказал он.
При этом, по словам сенатора, сам подход он поддерживает.
"У преступника нет ни национальности, ни религии", - отметил Клишас.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
08:43
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников
 
ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФАндрей Клишас
 
 
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