https://ria.ru/20211122/kitay-1760113908.html

Китай готов предоставить странам АСЕАН средства на восстановление экономики

Китай готов предоставить странам АСЕАН средства на восстановление экономики - РИА Новости, 22.11.2021

Китай готов предоставить странам АСЕАН средства на восстановление экономики

Китай готов в ближайшие три года предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:36

2021-11-22T09:36

2021-11-22T09:36

в мире

филиппины

таиланд

малайзия

си цзиньпин

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ПЕКИН, 22 ноя - РИА Новости. Китай готов в ближайшие три года предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с пандемией и восстановление экономики, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин."Китай готов в ближайшие три года предоставить АСЕАН еще 1,5 миллиарда долларов в качестве помощи на цели развития, средства предназначены для борьбы с пандемией и восстановления экономики стран АСЕАН", - заявил Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления диалога между Китаем и АСЕАН.Он отметил, что Китай имеет огромный внутренний рынок, который всегда будет открыт для стран АСЕАН, КНР готова импортировать еще больше высококачественной продукции из стран объединения, в том числе в ближайшие пять лет будет стремиться закупить в странах АСЕАН сельскохозяйственной продукции на 150 миллиардов долларов.По словам китайского лидера, пандемия коронавируса вновь доказала, что в мире нет отдельных островков абсолютной безопасности, что настоящая безопасность – это всеобщая безопасность. Поэтому Китай готов запустить инициативу сотрудничества "Щит здоровья Китая и АСЕАН", в рамках которой на безвозмездной основе дополнительно предоставит странам регионального объединения 150 миллионов доз вакцин против COVID-19, чтобы помочь им повысить уровень вакцинации.Помимо этого, в рамках инициативы Китай готов выделить дополнительные пять миллионов долларов в фонд АСЕАН по борьбе с пандемией для наращивания совместного производства вакцин и передачи технологий, а также для развития сотрудничества в области ключевых исследований и разработок лекарств.Китай также готов помочь странам АСЕАН укрепить систему общественного здравоохранения и повысить возможности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.По итогам 10 месяцев 2021 года товарооборот Китая с АСЕАН составил 703,335 миллиарда долларов.В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма.

https://ria.ru/20211122/kitay-1760111850.html

https://ria.ru/20211121/pomosch-1760093411.html

филиппины

таиланд

малайзия

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в мире, филиппины, таиланд, малайзия, си цзиньпин