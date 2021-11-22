Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/kitay-1760111850.html
Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА
Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА - РИА Новости, 22.11.2021
Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА
Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), заявил в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:18
2021-11-22T09:18
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
юго-восточная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин."Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии", - заявил Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.Вместе с тем он подчеркнул, что Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии и готов поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами, чтобы общими усилиями обеспечивать мир в регионе.Си Цзиньпин подчеркнул, что регион сталкивается с различными традиционными и нетрадиционными вызовами в сфере безопасности, поэтому следует придерживаться коллективной, комплексной и устойчивой концепции безопасности, а также углублять сотрудничество в области обороны, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.
https://ria.ru/20210128/oboronka-1594973029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/yadernoeoruzhie-1757646383.html
китай
пекин
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, юго-восточная азия
09:18 22.11.2021
 
Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии", - заявил Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 15:49
Параметры оборонных бюджетов России, Китая, США и НАТО
Вместе с тем он подчеркнул, что Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии и готов поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами, чтобы общими усилиями обеспечивать мир в регионе.
"Мы должны быть строителями и защитниками регионального мира, твердо придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства и неприсоединения к блокам, а также совместно бороться с различными негативными факторами, угрожающими подорвать мир", - указал он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что регион сталкивается с различными традиционными и нетрадиционными вызовами в сфере безопасности, поэтому следует придерживаться коллективной, комплексной и устойчивой концепции безопасности, а также углублять сотрудничество в области обороны, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 20:43В мире
Пентагон: Китай способен разработать минимум тысячу ядерных боезарядов
 
В миреКитайПекинСи ЦзиньпинЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточек
11:22Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
11:18Аббас рассказал, когда состоятся выборы в Палестине
11:17Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
11:17Глава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликта
11:12Аббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференции
11:11Прощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноября
11:06В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
11:05Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины
11:05TNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"
11:03В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
11:00В епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на Крови
10:59Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении
10:52Экс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет
10:51В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
10:48Врач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
10:47Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
10:41Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
10:41Любимова выразила соболезнования из-за смерти Нины Руслановой
10:39В Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек
Лента новостейМолния
В Госдуме отреагировали на решение Латвии о запрете Георгиевских ленточекIntel выпустит недорогую видеокарту для компьютеровАббас рассказал, когда состоятся выборы в ПалестинеАббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в ИерусалимеГлава Палестины напомнил об обязательствах США по урегулированию конфликтаАббас рассчитывает на поддержку России по организации мирной конференцииПрощание с Ниной Руслановой пройдет 24 ноябряВ Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работыАмериканское СМИ сообщило о российском "плане атаки" УкраиныTNI: Путин в очередной раз напомнил НАТО о "красных линиях"В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП КузницаВ епархии ждут раскаяния от блогеров, снявшихся у храма Спаса на КровиЗащита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растленииЭкс-президента Армении Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитетВ Ростовской области третий ребенок умер от отравленияВрач рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусомВласти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспектеВышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границеЛюбимова выразила соболезнования из-за смерти Нины РуслановойВ Свердловской области осложнения после вакцины выявили у пяти человек