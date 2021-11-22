https://ria.ru/20211122/kitay-1760111850.html

Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА

Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА - РИА Новости, 22.11.2021

Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА

Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), заявил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:18

2021-11-22T09:18

2021-11-22T09:18

в мире

китай

пекин

си цзиньпин

юго-восточная азия

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ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин."Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии", - заявил Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.Вместе с тем он подчеркнул, что Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии и готов поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами, чтобы общими усилиями обеспечивать мир в регионе.Си Цзиньпин подчеркнул, что регион сталкивается с различными традиционными и нетрадиционными вызовами в сфере безопасности, поэтому следует придерживаться коллективной, комплексной и устойчивой концепции безопасности, а также углублять сотрудничество в области обороны, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.

https://ria.ru/20210128/oboronka-1594973029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/yadernoeoruzhie-1757646383.html

китай

пекин

юго-восточная азия

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в мире, китай, пекин, си цзиньпин, юго-восточная азия