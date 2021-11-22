https://ria.ru/20211122/kinolog-1760101962.html

Кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома

Кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома - РИА Новости, 22.11.2021

Кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома

Собаки по своей природе очень любопытны и дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может и РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:42

2021-11-22T03:42

2021-11-22T03:42

общество

владимир голубев

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Собаки по своей природе очень любопытны и дома ежедневно сталкиваются с большим количеством предметов, продуктов и растений, об опасности которых хозяин может и не подозревать, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он посоветовал убрать все потенциально опасные предметы в недоступное место. Только так можно быть уверенным, что ничего в доме не сможет причинить вред питомцу, считает кинолог.Держать в недоступном местеПо словам Голубева, всю бытовую химию стоит держать в недоступном для собаки месте, так как многие моющие средства содержат вредные вещества, которые могут вызвать поражение внутренних органов, причем не только у животных, но и у людей."Если любопытный питомец случайно съест или прольет на себя такое средство, он может получить серьезное отравление. Поэтому убедитесь, что вся химия содержится в специальном месте, куда не доберется собака", - добавил он.То же самое касается и лекарственных средств. Серьезно навредить собаке могут наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики, если пес решит попробовать содержащие их лекарства на зуб. Высокая дозировка может и вовсе оказаться смертельной. При подозрении, что питомец проглотил что-то запретное, кинологи советуют незамедлительно обратиться к ветеринару.Коварными могут оказаться и комнатные растения, безопасные на первый взгляд, особенно если собака никогда не проявляла к ним интерес. Не стоит оставлять без присмотра срезанные растения, такие, как ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. Также навредить питомцу может вода из ваз, в которых стоят цветы. Горшочные растения лучше убрать повыше, потому что любопытный пёс может их с легкостью прожевать."У собаки, съевшей ядовитое растение, может возникнуть слабость, угнетенное состояние, сонливость, рвота, диарея и даже судороги. При отравлении нужно как можно скорее удалить яды из организма животного и обратиться в ближайшую ветеринарную клинику", - рассказал кинолог.Опасность для сладкоежекСтрасть к сладостям тоже может причинить вред собаке. Ядовитыми для них считаются шоколад, причем как молочный, так и белый, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. В них содержится теобромин, который наносит желудку и другим органам необратимый вред. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опасность усугубляется тем, что собаки очень любят шоколад, поэтому с ним надо быть особо внимательным.Также вредны для собак фрукты, например, виноград, изюм и продукты с их содержанием при употреблении в большом количестве нередко становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов ЖКТ, болезней сердца."Лук и чеснок тоже под запретом. Они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Нельзя давать их животному даже после термической обработки", - добавил Голубев.Кинолог посоветовал при подозрении на отравление у собаки немедленно оказать ей первую помощь. Чтобы как можно скорее удалить яды из организма, нужно смыть ядовитые частицы с кожи, шерсти и слизистых собаки, а затем дать обильное питье и абсорбент, после чего немедленно обратиться в ветеринарную клинику за помощью.

https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html

https://ria.ru/20211113/sobakovody-1758871241.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев