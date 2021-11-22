https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html

Как приспособиться к холодам

Врач рассказала, как настроить организм на холодную погоду - РИА Новости, 22.11.2021

Как приспособиться к холодам

Столбик термометра постепенно опускается все ниже, поэтому важно помочь организму быстрее приспособиться к холодной погоде. Как повысить толерантность к холоду... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T04:09

2021-11-22T04:09

2021-11-22T04:09

общество

зима (время года)

татьяна романенко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столбик термометра постепенно опускается все ниже, поэтому важно помочь организму быстрее приспособиться к холодной погоде. Как повысить толерантность к холоду и не замерзать, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.При низкой температуре воздуха тепло в теле человека перераспределяется, в первую очередь оно сохраняется в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом могут мерзнуть, отметила терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко. Дискомфорт от чувства холода можно уменьшить, если тренировать организм и помогать ему адаптироваться к изменившейся погоде.Она советует использовать прохладную воду, умываясь и принимая душ. Полезны будут также прогулки на свежем воздухе, и не следует надевать чрезмерно теплую одежду, готовясь к выходу на улицу, продолжила Романенко."Правильная одежда – та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы", – пояснила она.Однако, собираясь на прогулку, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы руки и ноги были в тепле, добавила врач."Важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости", – сказала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Правильный режим сна и сбалансированный рацион с упором на овощи и фрукты помогут адаптироваться к отрицательным температурам. При этом калорийность питания в холодное время года можно немного повысить, считает врач.

https://ria.ru/20211121/morozy-1760082428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зима (время года), татьяна романенко