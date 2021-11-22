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Как приспособиться к холодам
Врач рассказала, как настроить организм на холодную погоду - РИА Новости, 22.11.2021
Как приспособиться к холодам
Столбик термометра постепенно опускается все ниже, поэтому важно помочь организму быстрее приспособиться к холодной погоде. Как повысить толерантность к холоду... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T04:09
2021-11-22T04:09
общество
зима (время года)
татьяна романенко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столбик термометра постепенно опускается все ниже, поэтому важно помочь организму быстрее приспособиться к холодной погоде. Как повысить толерантность к холоду и не замерзать, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.При низкой температуре воздуха тепло в теле человека перераспределяется, в первую очередь оно сохраняется в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом могут мерзнуть, отметила терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко. Дискомфорт от чувства холода можно уменьшить, если тренировать организм и помогать ему адаптироваться к изменившейся погоде.Она советует использовать прохладную воду, умываясь и принимая душ. Полезны будут также прогулки на свежем воздухе, и не следует надевать чрезмерно теплую одежду, готовясь к выходу на улицу, продолжила Романенко."Правильная одежда – та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы", – пояснила она.Однако, собираясь на прогулку, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы руки и ноги были в тепле, добавила врач."Важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости", – сказала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Правильный режим сна и сбалансированный рацион с упором на овощи и фрукты помогут адаптироваться к отрицательным температурам. При этом калорийность питания в холодное время года можно немного повысить, считает врач.
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общество, зима (время года), татьяна романенко
04:09 22.11.2021
 

Врач рассказала, как настроить организм на холодную погоду

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозный пар
Морозный пар - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столбик термометра постепенно опускается все ниже, поэтому важно помочь организму быстрее приспособиться к холодной погоде. Как повысить толерантность к холоду и не замерзать, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко.
При низкой температуре воздуха тепло в теле человека перераспределяется, в первую очередь оно сохраняется в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом могут мерзнуть, отметила терапевт, семейный доктор, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко. Дискомфорт от чувства холода можно уменьшить, если тренировать организм и помогать ему адаптироваться к изменившейся погоде.
"Мы должны повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет", – предупредила врач.
Она советует использовать прохладную воду, умываясь и принимая душ. Полезны будут также прогулки на свежем воздухе, и не следует надевать чрезмерно теплую одежду, готовясь к выходу на улицу, продолжила Романенко.
"Правильная одежда – та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы", – пояснила она.
Однако, собираясь на прогулку, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы руки и ноги были в тепле, добавила врач.
"Важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости", – сказала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.
Правильный режим сна и сбалансированный рацион с упором на овощи и фрукты помогут адаптироваться к отрицательным температурам. При этом калорийность питания в холодное время года можно немного повысить, считает врач.
Мороз, зима - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 21:02
В Центральной России ожидаются морозные ночи
 
ОбществоЗима (время года)Татьяна Романенко
 
 
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