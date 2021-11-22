https://ria.ru/20211122/kchr-1760115643.html

В 2021 году в КЧР количество ДТП снизилось почти на 20 процентов

В 2021 году в КЧР количество ДТП снизилось почти на 20 процентов - РИА Новости, 22.11.2021

В 2021 году в КЧР количество ДТП снизилось почти на 20 процентов

В КЧР по итогам десяти месяцев текущего года количество дорожного транспортных происшествий сократилось почти на 20%, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:52

2021-11-22T09:52

2021-11-22T09:52

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. В КЧР по итогам десяти месяцев текущего года количество дорожного транспортных происшествий сократилось почти на 20%, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.В регионе также сократилось количество погибших на дорогах - на 30,3%, раненых на 24,2%, а тяжесть последствий ДТП снизилась до 9,8%. На 8,5% снизилось количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет и на 13,7% снизилось количество раненных в них детей."За три года реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" мы привели в нормативное состояние более 100 километров автомобильных дорог. Это способствует снижению количество погибших на дорогах. Однако, следует усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, сами водители должны повышать культуру вождения", - цитирует пресс-служба главу республики Рашида Темрезова.Кроме того, в Карачаево-Черкесии выполнены работы по обустройству согласно новым национальным стандартам 810 пешеходных переходов, в том числе 220 переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Продолжается приведение в соответствии с новыми национальными стандартами 143 пешеходных перехода.

https://ria.ru/20211119/svalka-1759826957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)