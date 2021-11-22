https://ria.ru/20211122/kannibal-1760097952.html
В Ленинградской области из машины каннибала вывалился труп
СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме - РИА Новости, 22.11.2021
В Ленинградской области из машины каннибала вывалился труп
Один из мужчин, задержанных под Петербургом по подозрению в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, признался в каннибализме,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:25
2021-11-22T01:25
2021-11-22T10:51
происшествия
украина
санкт-петербург
калининский район
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Один из мужчин, задержанных под Петербургом по подозрению в убийстве, после того, как тело жертвы выпало из их машины при ДТП, признался в каннибализме, передает Пятый канал.Задержанный заявил, что якобы давно хотел попробовать человеческое мясо. Он признался, что в сентябре прошлого года на охоте поймал и зарезал прохожего. После этого, по утверждению подозреваемого, он сварил и съел дома часть трупа, а другие останки спрятал в трубе.Как сообщили ранее в МВД, 19 ноября в Калининском районе Ленобласти избили пьяного уроженца Украины. После этого он позвал приятеля, чтобы вместе найти обидчиков. Возле гаражей знакомые наткнулись на 50-летнего мужчину, между ними разгорелась ссора, в ходе которой приятели зарезали мужчину ножом.Пьяные злоумышленники попытались вывезти тело в багажнике автомобиля при помощи еще одного товарища. Однако тот не справился с управлением и врезался в забор. Труп выпал из багажника на дорогу, подозреваемые попытались скрыться, но их задержали полицейские.
https://ria.ru/20210520/kannibalizm-1733150610.html
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происшествия, украина, санкт-петербург, калининский район
01:25 22.11.2021 (обновлено: 10:51 22.11.2021)
СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
"Пятый канал": задержанный после ДТП с трупом в Ленобласти признался в каннибализме