https://ria.ru/20211122/iphone-1760205821.html

В iPhone нашли серьезную проблему

В iPhone нашли серьезную проблему - РИА Новости, 22.11.2021

В iPhone нашли серьезную проблему

Компания Apple предложит владельцам iPhone 12 или 12 Pro бесплатный ремонт из-за проблем с динамиком. В Купертино официально признали дефект. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:48

2021-11-22T16:48

2021-11-22T22:25

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Компания Apple предложит владельцам iPhone 12 или 12 Pro бесплатный ремонт из-за проблем с динамиком. В Купертино официально признали дефект.Проблема носит аппаратный характер — на некоторых смартфонах разговорный динамик перестает функционировать во время звонков. "Оглохший" iPhone невозможно реанимировать программным способом, и требуется замена разговорного спикера.Сервисная кампания распространяется на iPhone 12 и 12 Pro, которые были выпущены с октября 2020-го по апрель 2021 года. Все проблемные устройства будут обслуживаться бесплатно в авторизованном сервисе Apple.Бесплатный ремонт будет доступен во всем мире, хотя Apple и оставляет за собой право "ограничивать обслуживание в зависимости от страны, в которой была совершена покупка". Интересно, что iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не входят в эту программу, хотя оснащены точно таким же динамиком.

https://ria.ru/20211026/apple-1756262068.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, apple iphone